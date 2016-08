Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141815

A los 83 años murió el actor Gene Wilder

El actor Gene Wilder falleció hoy a los 83 años en su casa de Stamford, informó en un comunicado su sobrino, y portavoz de la familia, Jordan Walker-Pearlman. Wilder había nacido en Wisconsin, en 1933 y sufría Alzheimer, enfermedad que habría provocado su muerte.

Mariano Bianucci

En 1999 le detectaron un linfoma no Hodgkin (un tipo de cáncer que surge en los linfocitos), del que se declaró totalmente curado en 2005.

Con una larga carrera como guionista, actor, cómico y director, fue dos veces nominado al Oscar, por su papel en “Los Productores”, dirigida por Mel Brooks (1967) y por el guion original de “El joven Frankennstein”, del mismo director (1974).

Otros títulos que lo tuvieron como protagonista fueron “Un mundo de fantasía” (de Mel Stuart, 1971), “Sillas de montar calientes” (de Mel Brooks, 1974) y “La mujer de rojo” (“Una chica al rojo vivo”, en Argentina, 1984), películas que dirigió, estarán siempre presentes en la memoria colectiva de los amantes del cine y de la comedia estadounidense.

Desde hace 10 años el actor vivía retirado en una casa en Connecticut junto a Karen Wilder, su esposa desde 1991. Retirado de la interpretación desde que en 2003 apareciera en la serie 'Will & Grace', Wilder no cerraba, en 2013, las puertas a un posible regreso a los escenarios: “Jamás dije que no fuera a actuar de nuevo. Mándame el guion, y si es algo realmente bueno, lo haré”.