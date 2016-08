Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141813

Mensaje de Macri al Kirchnerismo: "El camino no es agredir y confrontar, sino escuchar"

El presidente Mauricio Macri manifestó hoy que "no debemos confrontar ni agredir, sino escuchar", en alusión a los sectores que se muestran "a diario enojados, queriendo pelear y confrontar" cuando "la mayoría hemos decidido un cambio en democracia".

"Podemos estar equivocados, pero si la mayoría hemos decidido un cambio en democracia, es porque creemos que hay un futuro mejor para todos y que el camino no es agredir y confrontar", sostuvo Macri, en una clara respuesta al kirchnerismo duro, que el sábado último realizó la "Marcha de la Resistencia" en la Plaza de Mayo, con los discursos de fondo de Máximo Kirchner y de Hebe de Bonafini.Macri, realizó este mediodía junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, una visita a la planta de la empresa nacional de gaseosas Manaos, desde donde llamó a "creer que podemos, que sí se puede, que hay un camino de progreso compartido que hemos comenzado a recorrer, pero que no se basa en un líder iluminado y mesiánico que les va a decir todo lo que tienen que hacer".

El Presidente se refirió también a la actitud de los gremios docentes, que dispusieron para el jueves un paro nacional y la realización de marchas en todo el país."Nos cuesta creer que los gremios decidan caer en paros, que lo único que hacen es afectar más ese compromiso de crearles herramientas a nuestros chicos para que tengan realmente acceso a un mejor futuro". "A nosotros nos toca el rol de conducción política; trabajar entendiendo que no somos los protagonistas, que cada argentino es el protagonista, que nuestra tarea es servir y simplificarle la vida a la gente, con honestidad y claridad, haciendo fundamentalmente lo que no se ve", enfatizó, al dar cuenta de su ´compromiso´para una mejora de la educación pública", agregó.

El jefe del Estado se refirió luego al Poder Judicial, al pedir que ‘"uestros jueces sigan comprometidos con defender el valor de la ley respecto a las libertades de todos los argentinos, que tienen el derecho a progresar, todos informándonos de lo que pasa, compartiendo ese valor central que es realmente confirmar el rumbo en el cual, insisto, estamos comprometidos la mayoría de los argentinos".

Frente a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario y su antecesor y actual presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, invitados al acto en la planta de Manaos, Macri continuó con la línea discursiva de Vidal, que lo antecedió en el uso de la palabra, y señaló: "Vinimos a La Matanza para quedarnos, para estar cerca y resolver. Es un compromiso no sólo de su gobierno sino que es un compromiso del Gobierno nacional, que se extiende a todo el país". "Tenemos que demostrar que la Argentina no termina en la General Paz, sino que tal vez comienza esa verdadera Argentina que tanto amamos", agregó Macri, para luego elogiar a la compañía que fabrica Manaos, al señalar que es "un orgullo de La Matanza y de la Argentina entera", y precisar que, tras su ampliación, "dos mil familias más van a sentir que tienen un futuro para construir" y "jóvenes que van a poder empezar a formar una familia basada en un buen trabajo de calidad, que les permita proyectarse". "El camino es escucharnos, dialogar, sumar y queremos que todos los argentinos sumen en esta nueva construcción. Eso es lo que queremos como gobierno y lo que quiere la mayoría de este lindo país. Así como ustedes dicen ’vamos Manaos‘ en la publicidad con esos cuatro ídolos, yo digo ’vamos Argentina’‘, concluyó el mandatario.

Previo a las palabras de Macri, la gobernadora Vidal formuló anuncios sobre la empresa Cresta Roja y reiteró sus duras críticas al kirchnerismo por su gestión en la provincia de Buenos Aires.Vidal enumeró obras pendientes en el distrito matancero y señaló que "no se trata de cortar cintas o de hacer grandes actos, sino de hacer lo que no se ve" y remató: "La Matanza no es del Presidente, no es mía, ni de nadie, ni de mi equipo en la Provincia, no es de su intendenta. La Matanza es de sus vecinos, como la Argentina y sus provincias, que son de sus vecinos y no de ningún político".

"Claro que todavía no alcanza, son muchos años de pobreza, muchos años de abandono y de que no llegara lo que hacía falta y por eso vinimos para quedarnos, y nos vamos a quedar en La Matanza. Vamos a quedarnos acá, a seguir trabajando y a ir resolviendo de a poco todo lo que falta, a estar presentes, como en todos los demás lugares de la Provincia", agregó.

Por último, la gobernadora anunció que hacia fines de septiembre la empresa avícola Cresta Roja, ahora operada por Ovoprot Internacional, terminará de reincorporar a los trabajadores "que estaban protestando en la ruta cuando asumimos"; y recordó el caso de la firma TecPlata donde "no tenían trabajo porque no tenían los accesos para que llegaran los camiones de carga; y gracias al equipo del Presidente, vamos a empezar la obra para conectar ese puerto, lo cual convenció a los inversores de que no echar a nadie".