Capitanich negó los cargos en su contra en la causa Sueños Compartidos

El ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich negó hoy los cargos en su contra al ser indagado en la causa que investiga defraudación con fondos públicos para la construcción de viviendas sociales en el programa "Sueños Compartidos" de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Capitanich debió responder ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi por millonarios giros de la Nación al programa, que fueron destinados a planes de viviendas en Chaco, cuando él era gobernador de esa provincia.

Ante el juez, el ex ministro coordinador de la ex presidenta Cristina Kirchner presentó un escrito ante el juez y respondió preguntas, en las cuales deslindó la responsabilidad por los controles a organismos inferiores, a la "auditoría general" de la provincia, a la fiscalía de Estado, entre otros.

Pero remarcó que en Chaco las obras "se hicieron", que abarcaron casas y hospitales y que ello permitió "mejorar la calidad de vida" de la gente.

Capitanich se presentó poco antes de las 10 en el juzgado de Martínez de Giorgi, en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

El juez ya indagó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a los ex apoderados de su Fundación Sergio y Pablo Schoklender, y a otros ex funcionarios como el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada.

En el caso de Capitanich, fue convocado a indagatoria a raíz de convenios de financiación de obras públicas firmados por el ex gobernador chaqueño con el entonces subsecretario de Obras Públicas nacional, Abel Fatala, también indagado en el caso.

"La provincia de Chaco fue la más beneficiada con esta modalidad de contratación", que se efectuaba de manera directa entre Fatala y la gobernación o municipio beneficiado, remarcó el juez al resolver las declaraciones indagatorias.

En el caso de Chaco, entre marzo de 2009 y noviembre de 2010, "el entonces gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, firmó con el Subsecretario de Obras Públicas Fatala" dos incrementos de fondos para el convenio de financiación de la obra La Rubita y otros 12 nuevos convenios.

En el convenio de colaboración y transferencia para "La Rubita", construcción de 500 viviendas, se recibieron 15.750.000 el 24 de abril de 2009 y luego, el 18 de agosto del mismo año, se acordó un incremento de financiamiento por 41.681.363,59 millones.

