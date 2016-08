Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141799

Soltera y sin apuro, una actriz argentina arma y su valija y se va a España

Sofía Pachano se prepara para encarar una nueva etapa de su vida. Sin amores en el horizonte, hace las valijas.

Nuri Bendersky

Aunque se hizo conocida en el medio por ser "hija de", Sofía Pachano supo hacerse un nombre propio. La nena mimada de Aníbal y Ana Sanz vive del arte y hace lo que le gusta con un perfil distinto al de sus padres. Y es así como, dedicada al teatro y a la cocina, Sofía está por encarar una nueva etapa que la llevará de viaje al Viejo Continente. Irá sola, ya que desde hace dos meses está soltera.

¿De qué se trata?

Según contó en una charla con Muy, Pachano fue tentada por las autoridades de Tastemade -una aplicación de cocineros que enseña recetas por distintas partes del mundo- para grabar la segunda temporada de su programa culinario ni más ni menos que en España.

De esta manera, Sofía no sólo descubrirá los platos típicos de la zona sino que, además, hará su propia versión de las recetas respetando el paladar argentino. "Estoy feliz por cómo se concretó algo que me apasiona tanto. Que Tastemade produzca mi programa y encima en España, no es menor", dijo, orgullosa, la actriz.

"La cocina siempre me gustó, me crié con los olores de las tortas y galletitas que inundaban mi cocina. Entonces, un día decidí abrir un blog (El blog de Sofi) y después armé un programa con unos amigos productores", relató sobre el paso a paso de su emprendimiento personal.

"Pero, de repente, llegó Tastemade y me dijo 'ok, queremos hacer una temporada con vos para recorrer Buenos Aires y su gastronomía y, si funciona, seguimos con más'. Todo fue tomando forma, creció y se dio de la mejor manera", expresó.

Antes de partir rumbo a Madrid y Barcelona, la heredera de Aníbal deberá cumplir con sus obligaciones sobre las tablas. Sofía integra el elenco de El otro lado de la cama, la comedia producida por Javier Faroni que también cuenta con las actuaciones de Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas.

La obra tuvo una repercusión inesperada hasta para los propios protagonistas. Es más, en marzo de este año, Lionel Messi cortó con su descanso en Rosario, su ciudad natal, para asistir junto a su familia a una las funciones.

"Lo que sucedió con El otro lado... fue una sorpresa. Ya vamos por el octavo mes y la boletería sigue siendo una locura. Estamos muy contentos por la respuesta del público, por el 'boca en boca'", dijo Pachano.

Y adelantó: "La temporada de verano la vamos a hacer en Mar del Plata pero, antes, a fines de octubre, nos vamos a Uruguay. Un día después de hacer el anuncio en los medios locales, las entradas volaron. Es increíble", se alegró.

"A veces, la gente piensa que por no estar en el Bailando uno no está haciendo nada y no es así. Yo nunca paré de trabajar en estos ocho años en los medios", reflexionó, ya que supo estar en uno de los programas más visto de la televisión en dos oportunidades: 2011 y 2013.

"Nada es mejor o peor, todo laburo es diferente y bueno a la vez. Yo me siento allá arriba, feliz con la obra y con lo que hago de gastronomía. Porque creo que todo lo que uno haga y lo haga feliz, es importante", agregó.

¿Y en el amor? Estuvo tres años de novia con el actor Estanislao Talo Silveyra, quien es hermano de la cantante Josefina Silveyra, la nueva novia de Nicolás Cabré. "Me separé hace ya unos meses y estoy disfrutando un montón. No tengo ganas de pensar en una relación ahora, estoy contenta así. La soltería también es linda", expresó.