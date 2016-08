Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141792

Inicio » Información » Salud + Interior

Salud en crisis: confirman cobro de guardias dobles y centros de atención cerrados

SÁENZ PEÑA (Agencia) - La ministra de Salud del Chaco, Mariel Crespo, confirmó que durante las supervisiones y auditorías realizadas en el hospital 4 de Junio y en las periferias, donde funcionan centros de atención, se pudo constatar que algunos centros de salud estaban cerrados en horario de atención.

Nuri Bendersky

También -indicó- se detectó a trabajadores ausentes de su puesto durante el horario laboral -en ocasiones con marcación de ingreso en el mismo día-; facturaciones dobles de horas de guardia; registros con menor cantidad de atenciones y consultas de las que el efector está en condiciones de brindar, ausencia de libro de reclamos, entre otras falencias que afectan la atención a la comunidad.

“No vamos a permitir que se paguen guardias dobles o que el personal no cumpla su carga horaria como corresponde, se enoje quien se enoje. Queremos una gestión transparente en toda la cadena de mando y vamos a trabajar incansablemente para lograrlo”, dijo en forma terminante la ministra.

Sobre la situación de la directora

Este lunes otra vez habrá movilizaciones a favor de la directora del hospital 4 de Junio, Marianela Cañete, y también -en forma opuesta- un sector de la UPCP insistirá con sus reclamos.

“En ningún momento se presionó ni se solicitó la renuncia de la directora del hospital, como escuché en algunas declaraciones; sólo se realizó una supervisión del estado administrativo del hospital, algo que forma parte de la potestad del Ministerio y de las tareas de rutina que venimos realizando en todos los efectores provinciales”, remarcó la ministra.

En esa línea informó que, durante la supervisión, la directora Mariela Cañete entregó en mano al subsecretario Blanco una nota de renuncia a su cargo, argumentando “razones personales, familiares y de fuerza mayor”; la cual será puesta a consideración de las autoridades.

“El gobierno tiene 30 días para decidir si acepta o rechaza la dimisión, lo que significa que el hospital no queda acéfalo; no obstante ello queremos comprender la razones de la directiva, por lo cual la habíamos convocado a una reunión para el viernes pasado, pero no concurrió”, afirmó.