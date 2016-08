Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141778

Por: Eduardo López Política y justicia en emergencia En su discurso de apertura del reciente Foro Internacional del Libro y la Lectura, su mentor, el escritor Mempo Giardinelli, se refirió con toda razón a “esta Argentina siempre sometida a vaivenes políticos y económicos, cuyos contextos sociales, educativos y participación ciudadana muestran profundas diferencias”.

Quienes hemos transitado, de alguna manera, por la segunda mitad del siglo 20 y lo que va del 21 damos plena fe de ello: “vaivenes políticos y económicos”. No ha habido ninguna década, desde 1950 hasta ahora, en que se haya gozado de una estabilidad política y económica como para que se haya salido de un permanente subibaja. Aquel país que apuntaba en los primeros veinte años del mismo siglo, para competir con Canadá y Australia y ser una nueva potencia, quedó ¿definitivamente? en el camino.

Vale apelar a la memoria para recordar la sucesión de gobiernos democráticos y militares, dictadura incluida, y sus desaciertos económicos y sociales para tener una razón de este presente que se repite indefinidamente. A los que tenemos 60 y más años nos sigue dando la impresión de estar siempre comenzando y de haber perdido ya infinidad de oportunidades que no sabemos si se van a repetir.

Una semana atrás desde esta misma columna nos hacíamos eco de un estudio realizado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) donde se demostraba el elevado nivel de desconfianza que existe en la Argentina tanto en las relacionales institucionales como en las personales. El 80 por ciento de los ciudadanos no confía en los demás. Y entre los que encabezaban el ranking se encontraban los políticos y los miembros de la Justicia. Algo que no necesita mayores demostraciones.

Los políticos y los jueces

Los políticos -los que rigen los destinos de los Estados nacional, provincial, municipal- y los jueces (salvo honrosas excepciones) de todo nivel son, cada día más, acreedores a los más duros epítetos, no por el simple hecho de ostentar autoridad, sino por lo que producen en el cumplimiento de su cometido, de su misión, tergiversada al punto de que en vez de ser servidores públicos, se sirven de lo que es de todos, como si fuera de su propiedad exclusiva.

En general se reconoce que la “política” y la “justicia” son dos valores ligados, insustituibles en la sociedad, siempre y cuando no se desvirtúen. Y precisamente eso es lo que los ciudadanos apreciamos hoy y nos hace sentir cierto hastío. Y esto, más aún, cuando se aprecia que, tanto en quienes ejercen la política, como en quienes administran justicia, no existe el menor atisbo de autocrítica ni de examen de conciencia.

Esa es la situación en la que estamos sumidos los argentinos, cada uno por lo que ve que pasa en su país y que se repite, en el mismo sentido, en la provincia y el municipio que habitan. Cada uno siente que es burlado por quienes se han comprometido a administrar los bienes de todos y a impartir justicia.

Reforma y puesta al día

Ante ello las instituciones políticas (partidos) y las judiciales (gremios y asociaciones de magistrados) deberían reaccionar y ver cómo logran modificar su accionar para que se cumpla con el cometido. Hoy se ha llegado a tal punto que se ha judicializado la política y se ha politizado la Justicia y la gente siente que sus elegidos por el voto no cumplen con aquello a lo que se obligan y que los jueces reparten mucho más injusticia que justicia.

Se impone una reforma de fondo en ambos niveles. Una reforma que va mucho más allá, por ejemplo, en la política, del voto electrónico (como se hizo hace ocho días en Margarita Belén), de la lista única y que debe llegar al hueso y plantearse si así, como están hoy, los partidos políticos cumplen la esencia de la democracia, que es la representatividad. Debería analizarse aquella frase que se escucha como respuesta a las críticas: “Si no le gustan las decisiones de estos gobernantes, funden un partido político, ganen las elecciones y después gobiernen según sus ideas”. Algo que va contra la esencia de la democracia que es pluralismo al servicio de todos.

Servicio público voluntario

Hoy los partidos políticos son verdaderas sociedades anónimas donde los miembros del directorio digitan todo. Donde una pequeña casta decide por todos y busca perpetuarse en el poder para sacar el mayor provecho propio, sin importarle los demás y el beneficio de la sociedad toda. De otra manera no se explicarían los múltiples hechos de corrupción, algunos tan soeces que causan repugnancia.

Quienes hablan de reforma política deberían plantearse si no existe otra manera de representación democrática, otras formas de encarar las gestiones, alguna alternativa para que quienes sienten vocación por el servicio público, la lleven adelante por determinado tiempo, con dedicación exclusiva, sin privilegios, sin formar camarillas ni favorecer familiares y amigos y con la obligación de volver a su actividad tras un tiempo. Algo así como un “servicio político voluntario”.

También complicada será una reforma de la Justicia, al menos así como funciona ahora en la Argentina, tanto en los foros federal como provincial. Con mayor celeridad, con menos participación interesada de los “auxiliares de la justicia”, menos proclive al soborno y a la dependencia del gobierno político de turno, menos tiempo en su gestión y mayor actividad junto al equipo de colaboradores, con participación de jurados de la civilidad.

Nada se puede lograr si no se intenta. Si no se pone manos a la obra, nunca tendremos un mejor ejercicio de la política y una mejor administración de Justicia. Lo que sí es cierto es que así como estamos, con esta forma de gobernar y de hacer justicia, hemos ido para atrás y no hemos avanzado como país y que, de seguir así, seguiremos repitiendo cada vez con más frecuencias crisis totales como la que estamos viviendo hoy.