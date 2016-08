Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141772

Murió el cantante mexicano Juan Gabriel

El cantante y compositor mexicano, conocido como Juan Gabriel, falleció este domingo a raíz de un infarto, en Santa Mónica, California a los 66 años de edad. Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre, fue intérprete y compositor de innumerables éxitos de la música latinoamericana.

Mariano Bianucci

Medios de comunicación de México confirmaron que el deceso del cantante, de 66 años, se produjo a las 11.30 de este domingo, a causa de muerte fue un infarto.

El cantautor, originario de Parácuaro, Michoacán, se presentó en la noche del sábado en Los Ángeles, California, como parte de la gira "MeXXIco es todo".

Uno de sus últimos trabajos musicales fue el lanzamiento de un álbum tributo al grupo de rock Creedence, con "Gracias al sol", su versión al tema "Have You Ever Seen The Rain?" de Creedence Clearwater Revival.