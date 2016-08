Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141769

Alto ausentismo y déficit de profesionales en Salud Pública según auditoría de gobierno

Con el objetivo de establecer un panorama de los servicios de Salud Pública y delinear las políticas para avanzar en el fortalecimiento del sistema, el gobierno provincial llevó adelante una auditoría para detectar la situación actual del cumplimiento del personal, la infraestructura, y la percepción de la ciudadanía sobre la atención sanitaria.

Mariano Bianucci

Desde febrero, el equipo técnico de la Secretaría de General de Gobierno inició relevamientos y supervisiones tanto en el nivel central del Ministerio de Salud como en hospitales y centros de salud del Gran Resistencia, cuyos resultados fueron presentados el viernes al gobernador Domingo Peppo.

Luego de relevar 40 centros de salud, dos hospitales, 26 direcciones del nivel central del Ministerio, los datos dejan ver puntos en los que trabajar para optimar los servicios. Sin dudas la función del personal -que incluye tanto a directivos como a profesionales- es la variable que más influye en la situación actual de la salud.

Plantel y ausentismo

En los meses que se llevó adelante la auditoría se detectó una ausencia del plantel directivo del 40% en diferentes horarios de atención. En tanto, se informó que el 67% del personal de salud incumple con la carga horaria. Con respecto al déficit de profesionales médicos, en el Gran Resistencia se detectó que un 63% de Centros de Salud que tiene una planta óptima, solicitando dentro del 37%- la falta de médicos pediátricos, generalistas, ginecólogos, y kinesiólogos.

También demandan psicólogos y trabajadores sociales. Problemas edilicios Otro de los ítems fue la infraestructura y el equipamiento de las distintas instituciones públicas. De allí se determinó que el 67% de los Centros de Salud del Gran Resistencia presentan problemas edilicios o falta de equipamiento, el 18% tiene condiciones aceptables y el 15% es un edificio nuevo y equipado.

Encuestas de satisfacción También se realizaron encuestas a la población que asiste a los centros de salud y hospitales para evaluar las prestaciones. La población consultada expresó que la atención de los profesionales fue satisfecha en un 61,96% y muy satisfecha en un 26,77%. Manifestaron además que en un 84,87% recibieron buena atención.

Además, más del 90% de la población declaró que cuando asistió al centro de salud u hospital fue atendido, y aquellos que no recibieron atención fueron por no haber sacado turno previamente. De las personas atendidas, menos del 6% fue derivada a otro centro de salud o efector; y de este número se debió a la falta de materiales para su tipo de consulta o atención.

Consultados sobre cómo calificaría la Salud Pública en general, respondieron positivamente un 68,55% y un 18,57% considera que la situación es mala. Asimismo, más del 60% expresó que la nueva gestión de gobierno debe ocuparse de la incorporación de más recursos y médicos.

Crespo: “Vamos a exigir el cumplimiento del personal”

La ministra Crespo durante una de sus recorridas por el Hospital Perrando, uno de los puntos centrales de la auditoría realizada.

La ministra de Salud, Mariel Crespo, aceptó las irregularidades que se encuentran en el sistema sanitario provincial y aseguró una “fuerte decisión” para tomar medidas que reviertan el incumplimiento del personal médico, como así también trabajar para resolver el déficit del personal y la optimización de los insumos.

“Hemos confirmado que sólo existe un 40% de presencia del personal de salud, que no hay cumplimiento de las cargas horarias y que existe una alteración en el sistema de turnos”, detalló la ministra.

A partir de los datos obtenidos se determinó que trabajarán para “exigir el cumplimiento de la carga horaria, evitar el pago de guardias dobles y que se cumpla la presencia de los profesionales en sus lugares de trabajo, como dice la ley 2017. Queremos que se cumplimenten las funciones del personal de salud, de acuerdo con el manual de funciones y misiones que todos tenemos”.

La ministra puntualizó en las “irresponsabilidades” de algunos directores, quienes marcaron un alto grado de ausencia en los centros de salud.

En este sentido, indicó que ya se avanza en gestiones para sancionar a quienes no cumplan sus funciones. “Vamos a implementar las sanciones disciplinarias enmarcadas en la ley 2018 y además estamos trabajando para dar agilidad burocrática a estas sanciones y que sean mucho más efectivos los llamados de atención”, afirmó.

Sin embargo, la ministra de Salud reconoció a trabajadores “que demuestran estar comprometidos con la provincia y que son parte fundamental en el objetivo de mejorar la calidad de atención”.

Aseguró que “son estas personas con las que queremos trabajar y emprender los nuevos proyectos para fortalecer cada centro de salud y acercar buenos servicios a la comunidad”.

“Buscamos potenciar las virtudes”, remarcó Rey

El secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, destacó los resultados obtenidos a partir de las auditorías llevadas adelante por la Unidad de Enlace de Salud Comunitaria. “Cuando llegamos nos encontramos varios problemas puntuales en la Salud, pero así también con amplias virtudes que estamos comprometidos en reforzar”, expresó.

“En general existe una falta de médicos, de infraestructura y de ausencia de los profesionales, pero sin embargo notamos que la ciudadanía está mayoritariamente conforme con los servicios”, detalló el funcionario. Agregó así que el objetivo de la gestión es “potenciar aquellas cosas que se vienen haciendo bien y profundizar los controles y las medidas para solucionar los problemas”.

Aseguró que desde la Unidad de Enlace se continuará con el control permanente de los recursos humanos como así también del stock de medicamento e insumos. “Consideramos que esta llegada a terreno en las distintas dependencias del Ministerio de Salud y en los diferentes Centros de Salud y Hospitales, son necesarios para conocer la realidad del sistema sanitario y dar mejores respuestas a la comunidad”, expresó y agregó que: “Estas estadísticas surgieron de entrevistas a aproximadamente 600 agentes de Salud, lo que permitió poder obtener datos certeros y planificar acciones a implementar a corto y mediano plazo”.

En relación a la situación de los recursos humanos, valoró la determinación del Ministerio de Salud de dar transparencia a las funciones de los directivos y aplicar sanciones en quienes incumplen en la gestión. “Hay que ser claros en los objetivos y tomar las medidas necesarias para cumplirlos. Si tenemos déficit en la atención o ausencia de profesionales, el gobierno debe actuar con determinación para garantizar servicios de calidad a la comunidad”, expresó.

Aseguró que “existe crisis en la salud porque se hicieron grandes negocios a costa del Estado”. De esta manera puntualizó en trabajadores que no garantizan guardias mínimas, profesionales que no cumplen con horarios laborales, proveedores que sobrefacturan los insumos y “un Estado que es responsable de este deterioro porque no garantizó transparencia y controles más exhaustivos”.

En este sentido hizo hincapié en la responsabilidad que tiene el Estado para brindar servicios esenciales. “Estamos avanzando en el mejoramiento de la infraestructura, el gobernador Domingo Peppo tiene en planes para gestionar fondos para la construcción de nuevos hospitales, y también se está desarrollando un nuevo sistema de contrataciones y adquisición de medicamentos, que es hoy una de las demandas que tiene el sistema sanitario”, manifestó.

Rey sostuvo que “es responsabilidad del Estado que se cumplan las condiciones laborales, edilicias, de equipamiento e insumos para tener buenos servicios, pero además el recurso humano es fundamental, porque aportan calidad”. De esta manera, destacó a “los profesionales comprometidos, que aportan al sistema sanitario y en cada acto buscan la excelencia y la superación todos los días”. “Ellos son el orgullo del sistema sanitario y ejemplo de servidores públicos”, ponderó.

Trabajo interministerial

Las auditorías de Salud son parte del plan de gestión de gobierno para el sistema sanitario. Desde la asunción de Peppo se creó -en el ámbito de la Secretaría General de Gobierno- la Unidad de Enlace Salud Comunitaria, con el objetivo de articular a distintas áreas del gobierno en torno a una temática transversal como lo es la salud pública.

De esta manera se articulan distintas acciones bajo el modelo Salud Comunitaria, priorizando la atención preventiva y la participación de la población, con el propósito de resolver las necesidades de salud de la comunidad. Esta Unidad es la que llevó adelante los monitoreos, trabajando sobre el control de presentismo, consulta a la ciudadanía sobre la atención del servicio y el estado de limpieza, y el mantenimiento de los servicios. Asimismo se evalúan estados contables y distribución de recursos humanos.

Ante la información recabada de los relevamientos y los actuales monitoreos, se desarrolló un plan integral de fortalecimiento y modernización del Ministerio de Salud Pública, abordando las acciones en tres grandes ejes de trabajo: El Capital Humano, las Contrataciones Estratégicas y el acceso, información y equidad en la salud.

Desde el eje Capital Humano se está trabajando desde la Subsecretaria de Legal y Técnica con el fin de constituir una comisión de trabajo a fin de reglamentar e implementar la carrera sanitaria en el Ministerio de Salud Pública. Además, se encuentran elaborando manuales de roles y funciones, la estandarización de las prácticas y protocolos de trabajo, para lograr un fortalecimiento y consolidación de la Red Sanitaria.

Asimismo, a través de la creación de organismos como la Subsecretaría de Atención y Acceso al Sistema de Salud y la Dirección de Atención Social en Salud (DASS), se busca ampliar el acceso y atención a poblaciones vulnerables y de alta criticidad. En cuanto a las Contrataciones Estratégicas, esta gestión implementó un nuevo tipo de contratación y sistema de compras, a través de Fiduciaria del Norte S.A., el cual está teniendo grandes resultados en la reducción de costos.