Imágenes de niños y de guerras

“Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente, como corren los niños.” (Pablo Neruda, “España en el corazón”)

Nuri Bendersky

Lo que la guerra les hace a los niños no es nada diferente de lo que les hace a las víctimas adultas, la mayoría de las cuales no decidió ni eligió participar en un conflicto dado. Pero la vista de la barbarie que mutila o siega vidas en su inicio, suele golpear con más fuerza la conciencia de la humanidad, que a veces se da así por enterada del horror de ese crimen legalizado al que llamamos “guerra”. Otras veces, las imágenes no son más que tópicos vistosos en medios y redes sociales. Hoy, parece que estamos en esta última fase.

Aylan Kurdi, ahogado en 2015, a los tres años. Después de él murieron muchos niños más en el Mediterráneo. Aylan Kurdi, ahogado en 2015, a los tres años. Después de él murieron muchos niños más en el Mediterráneo.

Un indicio lo da el relato de los rescatistas voluntarios que trabajaban en las islas griegas en la época en que el cuerpito ahogado de Aylan Kurdi fue arrojado por el mar a la lujosa playa turca de Ali Hoca Burnu. Junto con él, murieron su madre y dos hermanitos, mientras trataban de llegar a la isla griega de Kos.

La isla está a sólo 6 km de la playa, y los turistas gastan 10 euros para llegar en ferry. La familia de Aylan había pagado 1200 euros para subir a una embarcación en mal estado, fletada por traficantes de personas, que terminó naufragando en la parte más profunda del canal. La conmoción mundial que supuso la imagen provocó declaraciones, lamentos y promesas de los líderes europeos.

Pero los voluntarios denunciaron que nunca llegaron equipos profesionales de rescate, ni se facilitaron oficinas de registro, ni medios de traslado para evitar semejante tragedia. Grecia transformó los centros de refugiados en campos de concentración, Macedonia levantó más alambradas y puso más policías en la frontera, y la Unión Europea expulsó a los voluntarios de las islas griegas.

Antes habían sido pocos los niños fallecidos. Desde entonces, el promedio llega a dos infantes de menos de 10 años ahogados por día. Además de cerrar sus fronteras, los gobiernos de la Unión Europea buscaron nuevas formas de dificultar el acceso de los refugiados a sus territorios, y Francia intensificó su participación en la guerra en Siria, lo mismo que hacía Rusia. EEUU y Alemania, en tanto continúan armando a diversos grupos beligerantes en Libia, y mientras París prosigue las misiones militares en Mali y la región centroafricana, el gobierno norteamericano revivió la guerra con la que empezó a rediseñar el mundo a principios de siglo en Afganistán.

El resultado ha sido un doble torniquete, con un flujo de desplazados mucho mayor, a los que esperan más barreras policiales y militares en más sitios. Así, hay alrededor de un millón de personas expuestas a operaciones militares en la región fronteriza sirio-turca, unos tres millones hacinados en campamentos en el sur de Turquía, y otro tanto en Líbano. Del norte africano no cesan de huir multitudes cada día.

El “Bebé Sin Nombre”, ahogado cerca de la costa libia. “Puse su cuerpito entre mis brazos para darle calor, como si estuviera vivo”, dijo, conmocionado, el rescatista. El “Bebé Sin Nombre”, ahogado cerca de la costa libia. “Puse su cuerpito entre mis brazos para darle calor, como si estuviera vivo”, dijo, conmocionado, el rescatista.

En el medio, unos 100 mil desesperados han cruzado el Mediterráneo en lo que va del año, mucho menos que en 2015, pero con una mortandad casi equivalente: la ong alemana SeaWatch calcula unos 2000 ahogados.

El símbolo más reciente es nuevamente un niño, el “Bebé Sin Nombre”, cuyo cuerpo fue recogido, ahogado, cerca de la costa Libia. De una precaria embarcación que partió de Sabratha con unas 200 personas, murieron más de 50, tal vez también sus padres ya que nadie logró identificar al bebé.

“Soy lo que sobró de la guerra”

Para mayor gloria del sistema que promueve esta barbarie, la Policía Europea (Europol) informó en enero que, según cálculos conservadores, al menos 10.000 niños refugiados desaparecieron en 2015 apenas llegados a Europa. El parte, de indiferente tono burocrático, dice que algunos pocos fueron detectados con familias que los adoptaron sin conocimiento de las autoridades, pero el número mayor estaría en manos de organizaciones que trafican personas.

Sólo el año pasado llegaron a Europa cerca de 30.000 menores sin compañía, según datos de Save the Children, más de un décimo de los 270.000 niños refugiados. En medio del enorme descontrol del flujo migratorio, Europol admite que la pista de la mitad de los niños desaparecidos se pierde en Italia, donde unos 5.000 menores no acompañados “quedaron a merced de una infraestructura criminal paneuropea” que fijó su objetivo en los refugiados.

Tal organización habría aparecido hace unos dos años y tendría epicentros en Alemania y Hungría, declara Europol, países desde donde los distribuyen al resto del continente. El jefe de Personal de Europol, Brian Donald, reconoce que “Hay cárceles de Alemania y Hungría cuya población está casi exclusivamente compuesta por individuos relacionados con el tráfico de personas derivado de la crisis migratoria”.

Europol descubrió asociaciones entre bandas criminales que secuestran a niños refugiados con organizaciones de explotación sexual y esclavismo “conocidas desde hace años”.

Kim Phuc, “la niña del napalm”, corre fuera de su aldea incendiada. El fotógrafo Nick Ut contó: “Tomé la foto y ella se me echó a los brazos. ‘Quema, quema mucho’, decía”. Kim Phuc, “la niña del napalm”, corre fuera de su aldea incendiada. El fotógrafo Nick Ut contó: “Tomé la foto y ella se me echó a los brazos. ‘Quema, quema mucho’, decía”.

La ONU reclamó “una acción europea coordinada ante la imposibilidad de atajar esta ola de secuestros de manera unilateral”, que hasta el momento no ha sido posible. Esta situación de crímenes horrendos tolerados rutinariamente es similar a la que se registraba en 1972, durante la última parte de la guerra de Vietnam. El 8 de junio de ese año la aviación del Ejército de EEUU bombardeó con napalm la aldea de Trang Bang, donde vivía Kim Phuc con su familia.

La niña, de nueve años, fue gravemente quemada, y corrió por la ruta quitándose los restos de su ropa ardiente. El fotógrafo Nick Ut la vio venir y la fotografió. Enseguida la llevó al hospital, donde estuvo internada más de un año y le hicieron 17 operaciones de injertos de piel.

El napalm, fabricado por Dow Chemical, podría describirse como nafta en gel, un combustible de alto octanaje que arde lentamente y no deja de arder hasta que se consume todo, o mientras haya oxígeno. Se arroja con lanzallamas o mediante bombas que provocan incendios imposibles de apagar.

“El napalm es el dolor más terrible que se pueda imaginar. El agua hierve a 100 grados, el napalm se quema entre 800 y 1.200 grados”, explica Kim Phuc. Cuando se difundieron la fotografía y la historia de Kim Phuc, el gobierno de EEUU las rechazó, alegando que se trataba de un montaje de propaganda comunista.

Más tarde, obligado a reconocer su autenticidad, el presidente Richard Nixon dijo que se revisaría la estrategia de bombardeos. Sin embargo, en un libro publicado el año pasado, el autor de Todos los hombres del presidente, el periodista Bob Woodward, reveló que durante 1972 el ejército norteamericano arrojó 1.100 toneladas de napalm sobre Vietnam, más que nunca antes en esa guerra.

Kim Phuc se fue a vivir a Cuba, primero, y a Canadá, después, donde se casó y tuvo dos hijos. Se ha encontrado con uno de los pilotos que arrojaron las bombas sobre su casa y lo perdonó públicamente.

En estos 40 años ha hecho infinidad de terapias. No obstante, su compañero inseparable es el dolor, que abrasa un tercio de su cuerpo quemado. El año pasado comenzó otro tratamiento que le ofreció gratuitamente una cirujana de Miami: consiste en aplicaciones de un nuevo medicamento mediante láser.

La médica se mostró sorprendida de la estoica resistencia de Kim Phuc durante las primeras sesiones. “Nada duele más que las quemaduras del napalm”, dijo Kim. “Con esta terapia hasta puedo dormir, a veces”, bromeó.

“Proteger lo que crece”

En otros tiempos de la historia humana la guerra era un azote enviado por las divinidades para castigar a los mortales y provocar el fin del mundo. “Un monstruo grande que pisa fuerte” al que no quedaba más que someter “la pobre inocencia de la gente”.

Pero al menos desde el siglo XIX sabemos, con el general von Clausewitz, que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”.

Es decir, que la lluvia de fuego no es un castigo de Ares que otra vez se ha enemistado con Poseidón, sino el resultado más o menos previsible de la intriga de intereses a los que no les alcanzan las riquezas que ya detentan, y para apropiarse de más irrumpen violentamente en territorios ajenos.

Esto es particularmente notorio este siglo, cuando más allá de las consignas y los argumentos, el itinerario y origen de las conflagraciones en curso se revelan a cualquier persona que tenga una memoria sana.

Omran Daqneesh, de cinco años, cubierto de sangre y polvo, tras resultar herido en un bombardeo en la ciudad de Alepo. El nombre de su compañerita de infortunio no se conoció. Omran Daqneesh, de cinco años, cubierto de sangre y polvo, tras resultar herido en un bombardeo en la ciudad de Alepo. El nombre de su compañerita de infortunio no se conoció.

Los sitios que alojan las principales potencias económicas se dan, mientras disimulan sus quebrantos con palabras como “seguridad” y “terrorismo”, los medios políticos y militares para enlazar la economía con la guerra.

Estos aprestos son una carga enorme para cada pueblo, que la propia guerra llevará al paroxismo. Las guerras que aquí se imaginan tan distantes como inevitables, no son lo uno ni lo otro. De hecho, pueden prevenirse y evitarse, a condición de impedir el despliegue de la injusticia, en cualquier terreno. Se lo debemos a los niños. A los nuestros y a los de todos.