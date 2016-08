Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141743

Por: Miguel Angel Fernández La realidad exhibe incertidumbre y dureza para llegar a fin de año No sólo se trata de que el Gran Resistencia reflejó un 4,3% de desocupación en el nuevo informe del Indec, que ahora también promete suministrar un relevamiento muy actualizado de pobreza e indigencia, cuando el conglomerado capitalino venía figurando con los mejores niveles de empleo y, dentro de todo, la situación del noreste no está entre las peores.

Podemos pasar a la coparticipación federal, donde el Chaco cuenta con el cuarto índice de distribución secundaria, pero en 26 días de agosto solo ingresaron 2.192 millones de pesos; al compararse con los 1.572 millones recibidos a la misma altura del año pasado la diferencia es de un 39 por ciento, apenas por arriba de una erosión inflacionaria (en esa comparación interanual entra la estimación de más de un 30% que podría ser de diez puntos más al culminar el año). Y en el segundo semestre, en que el gobierno de Cambiemos prometió revertir el escenario inicial tan adverso, el propio fondo solidario sojero está en 48 millones ingresados al Chaco, diez millones menos que en 2015.

¿Qué gobernador, qué intendente o qué legislador puede pretender que a la gestión de Macri le vaya mal si sus efectos ya son de tal deterioro en vastos sectores económicos y sociales que desnudan como nunca las debilidades de las provincias periféricas ante el centralismo? De lo que se trata, entonces, es de reencontrar un rumbo cierto, concreto, que se aparte de la acumulación de meros anuncios y que se nutra de mayor sensibilidad respecto de lo que ya ocurre, fundamentalmente con la caída del empleo y ese tsunami inflacionario que no cede, porque también es cierto que grandes circuitos de comercialización alimenticia, en especial, parecen haber caído en el sálvese quien pueda. Algo parecido a la demanda insaciable del sindicalismo docente duro, al que no le importa el alto grado de paralización que registra la actividad escolar no solo en esta provincia sino en distritos similares de toda la República.

Los lapachos no tapan

El esplendoroso espectáculo de los lapachos florecidos anticipa la estación primaveral; son los árboles que, para atenernos al refrán, no pueden esconder referencias como éstas:

La actividad económica cayó un 4,3% en junio y en julio la industria retrocedió un 9%. La tasa de desempleo del segundo trimestre del año se elevó al 9,3% cuando en el año anterior fue del 6,6%. El PBI argentino caerá entre el 2 y 3 por ciento, el déficit fiscal superará largamente el 7%, salvo que el blanqueo de capitales realmente produzca un ingreso excepcional. El monto de colocaciones de deuda externa entre la Nación y las provincias asciende a 33.000 millones de dólares y las necesidades de financiamiento se proyectan a 39.000 millones de dólares si no se cubren las citadas expectativas del blanqueo. La declinación de la actividad económica en las provincias se profundiza porque no pueden amortiguarse los embates centralistas y solo la caída de la obra pública motoriza la desocupación. De hecho, con la recesión y la inflación, el escenario fiscal para provincias y municipios abre interrogantes de suma preocupación para pagar sueldos, sostener servicios, cumplir con proveedores, contratistas, etcétera.

Para el 15 de septiembre la Nación adelantará sus pautas del presupuesto nacional 2017 y 15 días después el proyecto, primero de la gestión de Peppo, deberá ingresar en la Legislatura. Veamos cómo viene la mano.

Los primeros 79

Ingresó la primera cuota de 79 millones y restan cuatro iguales para cubrir la restitución del 3% de ese 15%, reclamado también en el máximo nivel judicial, de la coparticipación federal. Está en trámite un crédito con el Fondo de Garantías de la Anses, incluido en el convenio bilateral y el acuerdo del 18 de mayo en Córdoba, que representa 1.410 millones coparticipables con municipios y aplicación específica en obras.

Está en danza la negociación por la deuda de Secheep con la distribuidora nacional Cammesa, que asciende a 1.000 millones, pero también debe acomodarse un plan de pagos para las facturaciones de junio, julio y agosto, con un promedio mensual de entre 60 y 80 millones. Además, Secheep aguarda el desenlace del capítulo pendiente en la Corte sobre tarifas eléctricas, pues no aumentó las suyas después de la audiencia pública de Campo Largo y está aguantando el peso de mantener, aun sin soporte, la tarifa social. De aquí surgirá un enfoque presupuestario clave, con el verano adelantado por el viento norte de ayer.

A la vez, los 247 millones de dólares captados en la colocación de deuda pública en el exterior no están reconvertidos en pesos: el Banco Central, que no emite buenas noticias, hará una transferencia gradual. Además, sus auditorías tendrán solo seis meses de tregua para el fondeo de la provincia con su agente financiero.

Esta provincia cerró el ejercicio 2015 con déficit fiscal y todo indica que no podrá revertirlo en el cierre de 2016, cada vez más incierto, sin indicios favorables para resolver enormes presiones como las de los grupos que piden sumas inexistentes para sus planes de vivienda y pymes constructoras que no terminan de desatar el nudo con Buenos Aires, pese a los nuevos anuncios reactivadores del ministro Frigerio. Ahora se publicaron dos licitaciones del Promeba, de 54 y 12 millones en Resistencia, pero los empresarios llevan nueve meses yendo y viniendo con sus papeles a Buenos Aires y el parto no se produce. Menos en el cambio de modalidad licitatoria para los jardines de infantes que vendrían armados desde Buenos Aires.

Ejemplo de la manzana

El alegato de la manzana importada de Chile que llegó al Congreso y al corazón político de Buenos Aires fue una referencia para poner las barbas en remojo y salir a buscarle bases de recuperación al algodón, contener el jaqueo importador a la industria textil y advertir, sin tapujos, que resignándose a la inoperancia que exhibe el Ministerio de Agroindustria para identificar y actuar en la crisis algodonera todo quedará en aguas de borrajas.

Es cierto que arrancará una gran esperanza agrícola chaqueña con la campaña de girasol, pero los éxitos chacareros reservados hoy solo a medianos y grandes productores no resuelven el empleo y el Chaco viene resignando desde hace mucho tiempo el valor agregado, por ejemplo, de su potencialidad sojera. En suma, podríamos abundar en datos pero todos ellos confirmarán que la situación del país no es buena, impera una gran incertidumbre y, por ende, las deformaciones del federalismo pegan duro.

Cabe advertir, sin ser agoreros, que si la recesión se traduce en depresión, los conflictos sociales se agudizarán y su crecimiento equivale, ya lo sabemos, al riesgo de violencia.

Solo el 40 por ciento tiene empleo, reconoció el presidente Macri.

Este es el talón de Aquiles de nuestro país y del mundo, en un escenario agitado, de grandes complicaciones y desde el cual no llegarán inversores como Reyes Magos.

Renovación: cita de gobernadores en la Casa del Chaco

Oscar D. Peppo será anfitrión el próximo miércoles en la Casa del Chaco (que recobra importancia para eventos políticos pese a rumores de un cambio de sede en la gran ciudad) de un núcleo de gobernadores, legisladores e intendentes del PJ, en su mayoría bonaerenses, que apuntan a formalizar una señal de renovación peronista desprendida, se dice, del rigor del alineamiento kirchnerista; así evitarían, sostienen, perder gravitación opositora con el encasillamiento que le facilite al gobierno de Cambiemos un blanco fijo en la expresidente, acosada por el partido judicial y utilizada como referente electoral de 2017 en una especulación muy ceñida al ámbito de la provincia de Buenos Aires y sin reconocer el peso territorial que mantiene el justicialismo, respecto de las proyecciones electorales para las legislativas del próximo año y, por supuesto, no perder de vista la oportunidad presidencial de 2019. Las conversaciones de Peppo están encuadradas en el grupo “Esmeralda”, cuyos promotores son los intendentes Insaurralde, de Lomas de Zamora; Katodopis, de San Martín; Zabaleta, de Hurlingham; Cascallaes, de Almirante Brown; De Jesús, de La Costa; Bucca, de Bolívar, y otros. Pero en lo que hace a gobernadores, están en carrera Juan M. Urtubey, de Salta (que conversó con Peppo el lunes pasado y lo recibirá hoy en la cumbre nacional sobre narcotráfico); Manzur, de Tucumán; Uñac, de San Juan; Bertone, de Tierra del Fuego; el entrerriano Bordet; Casas, de La Rioja; Passalacqua, de Misiones, y una última incorporación sería Gildo Insfrán, de Formosa. No anticiparon nombres de diputados y senadores nacionales, pero esperan a Diego Bossio, Oscar Romero y al propio Miguel Pichetto. El primer objetivo sería un acto para el 6 de setiembre, aniversario de la victoria de Antonio Cafiero en 1987 al ganarle la provincia de Buenos Aires al radical Juan M. Casella.

La nueva alternativa, de hecho, quedaría desprendida de lo que orienta el Consejo Nacional del PJ, presidido por el sanjuanino José L. Gioja, con un rasgo esencial para mandatarios provinciales e intendentes: no torpedear la gobernabilidad del país donde ven a Macri muy lejos de lo que prometió en las tribunas y hasta con riesgo de inestabilidad social si no revierte índices muy adversos.

Reserva Grande: el gobierno continuará con su camino

Respecto de la convocatoria que desde la Legislatura la Comisión de Pueblos Indígenas ha realizado para pasado mañana, a las 11, en Misión Nueva Pompeya, con la participación de varios legisladores, entre ellos el expresidente del Idach Orlando Charole, hermano de la actual titular del organismo indigenista, desde el gobierno provincial se nos informó que se mantiene intacta la decisión, que arrancó desde la gestión de Capitanich, de entregar la Reserva Grande de tierras fiscales del Impenetrable a las comunidades originarias wichi, mocoví y toba, además de los criollos instalados en ese perímetro de casi 400.000 hectáreas donde están en su etapa final los trabajos de mensuras y otros pasos inherentes a la mayor adjudicación del país en materia de una propiedad colectiva. El vocero oficial consultado dijo que si esas comunidades originarias complican el proceso con una politización que desconozca el trabajo desarrollado hasta el presente, no sería ésta una responsabilidad del gobierno que, además, espera tener en cuenta la experiencia de las 150.000 hectáreas en el área del Teuco-Bermejito entregadas a la Asociación Meguesoxochi de El Espinillo, donde hubo dificultades con la reubicación de pobladores criollos, lo que no ocurrirá en la Reserva Grande con la asignación de una superficie bien precisa para resolver esos casos que, por otra parte, ofrecen señales de convivencia con los aborígenes hace muchos años.

Situación difícil por los atrasos de Ecom

La empresa Sharplook es la segunda empleadora del parque industrial de Barranqueras y de ella dependen 60 familias, cuya situación tiende a complicarse por un atraso de cinco meses en los pagos de Ecom Chaco SA, que habría recibido fondos del Ministerio de Hacienda sin cancelar esa facturación. De cortarse el servicio en danza -como se advirtió en reclamos, hasta con carta documento- se afectaría la videovigilancia que se cubre en 14 hogares de bebés, niños, adolescentes y centros de integración dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Este servicio ha evitado y previene la violencia y abusos de todo tipo, con reconocimiento de su valor para el mejor cuidado de los asistidos. Además, esta empresa chaqueña es pionera en el país de servicios de este tipo en más de diez ciudades y con sistemas de avisos de emergencia conocidos por la marca Pulsar, que en el último año superó los 300 pedidos de mujeres víctimas de violencia de género.