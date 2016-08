La obsesión por el poder y el dinero mata el alma

Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141736

La imagen de la comida de la que habla el evangelio de este domingo podría ser la imagen de cualquier comida o fiesta a la que somos invitados. Cómo nos gusta guardar las apariencias y la etiqueta que nos haga ver ante los demás como personas exitosas y poderosas. Nos llenamos de adornos y de títulos como si el honor dependiera de esos aspectos que son tan terrenales y al mismo tiempo tan banales y en los que muchos de nosotros quedamos atrapados.

El Evangelio nos advierte sobre el peligro de una sociedad que viva de las apariencias porque seguramente terminará siendo una sociedad hipócrita.

Tenemos que afirmar de manera categórica que lo que ordena todo es el amor, porque es posible que en la vida nos vaya bien y tengamos de todo, sin embrago, es fundamental entender que la plenitud y el éxito en la vida no está en “tener ni acumular” sino en “ser y en compartir”.

Podemos matar el alma con la obsesión enfermiza del poder, del reconocimiento, del cargo y del dinero, pero lo que nos enseña Jesús es que todo el que se eleva, vale decir aquel que se cree mejor que los demás, será humillado y aquel que se humilla, vale decir el que se hace humilde, servidor de todos, amigo, hermano y compañero de todos, ese será puesto en el lugar más alto.

Busquemos entonces que la ley que nos gobierne sea la del amor y el servicio y no la ley del poder y del consumo, ya que dependiendo de lo que elijamos como la máxima aspiración en nuestravida, será también el fruto de nuestros logros o nuestros fracasos y el camino de una vida auténtica o una pobre existencia sumida en la falsedad y la hipocresía.

Una ley perversa que nos lleva a vivir para la apariencia del pretender sin caer en la cuenta que en eso perdemos el alma. En ese círculo de falsedad e hipocresía todo es ficticio y nada es real, la sonrisa, los abrazos, las palabras todo está enmarcado en esa actitud absurda que nos obliga a comportarnos de una manera inauténtica con los demás, simplemente para guardar las apariencias.

Y es sabido que cuando la existencia no coincide con la esencia de una persona ésta termina transformándose en un ser frustrado, amargo, que está siempre incómodo en la vida, exigiendo lugares y reconocimientos que no le corresponden.

Lo cierto es que la verdad del hombre tiene un solo nombre: amor y por eso todo lo que contradiga ese principio se transformará en una parodia.

Si nuestro saludo no está motivado por el amor es un sonido que no genera nada en el otro; si nuestra sonrisa no transmite amor, se convierte en un rictus burlesco que el otro recibe como una ofensa; si nuestra profesión o función no está motivada en sus raíces más profundas en el amor será una actividad fatigosa que solo nos dará frustración y cansancio extremo, porque lo que no se hace por amor, agobia y decepciona a nosotros mismos y también a los demás.

En este sentido quien busca cargos, honores y puestos que le den un reconocimiento, estará motivado por un interés personal que antepone lo personal a lo colectivo. Todo estará focalizado en orden al logro de ese objetivo y en nombre de eso se sacrificará todo: personas, valores, honestidad y hasta la misma dignidad, porque el valor del que ambiciona no está puesto en la persona sino, en las cosas y la inspiración máxima del ambicioso no estará en el “ser” sino en el “tener”. Por eso también necesitará pavonearse de las cosas que tiene, no de sus valores humanos o morales, sino de sus bienes materiales.

Tenemos que decir sin embargo que el hombre es hijo de su tiempo y de su cultura y por eso, aunque no se puede justificar en ningún modo la falsedad y la hipocresía en la que vivimos debemos reconocer que la cultura consumista hija del capitalismo brutal, ha cambiado no solo la mente sino también el corazón del hombre, que es controlado literalmente por la propaganda comercial de modo que consuma hasta lo que no necesita. Esto está generando una mentalidad profundamente equivocada, especialmente en los jóvenes que creen que la clave de la felicidad, el éxito y la realización pasa por “tener y consumir” y no por “el ser y el compartir”.