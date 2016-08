Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141712

Resistencia mágica: se vive a pleno el encuentro de circo

El Séptimo Encuentro de Circo del NEA tendrá esta noche la gala central, con Fiesta Balcánica incluida. Los colores y la magia convirtieron a la ciudad en el lugar de reunión de payasos de todo el país. Pochosky, el anfitrión y organizador, charló con NORTE para contar el detrás de escena del festival y el porqué de esta elección del arte circense como alternativa de vida.

Eliana Coronel

Hasta mañana, la ciudad estará invadida por payasos que, desde el Parque 2 de Febrero, se moverán a diferentes espacios públicos. Desfiles, intervenciones, talleres y obras se muestran hoy en la tercera jornada del Encuentro de Circo del NEA. Payasos de Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, Santiago del Estero, Salta, Entre Ríos, Misiones, Formosa y Corrientes ya despertaron emociones en el público local y los esperan hoy y mañana a la tarde para cerrar con serpentina el regalo circense que vive Resistencia este fin de semana.

Pochosky: “Para nosotros lo bueno del circo es que te permite educar, vivir y hacer lo que te gusta”. En el Parque 2 de Febrero será el espectáculo central a las 22, y luego la fiesta balcánica. La apertura fue el jueves a la tardecita en la Peatonal Juan Domingo Perón con un espectáculo a la gorra. Durante el día, alrededor de 200 payasos que llegaron de diferentes puntos del país participaron de los talleres.

La peatonal y el Centro Cultural Alternativo ya fueron escenario durante la primera jornada. Ayer hubo talleres durante todo el día, con profesores de otras provincias: acrobacias, clown, actuación, malabares y monociclo, son algunas de las 25 propuestas formativas que hay. A la noche realizaron un espectáculo de cabaret circense. Hoy habrá una función familiar a las 18, y a las 22 el circo brindará su espectáculo central.

Y mañana en el gran cierre, habrá shows callejeros a la gorra en el Paseo Costanero y en el Paseo de los Artesanos desde las 16. A las 18, el cierre será con una función familiar en la carpa del Parque 2 de Febrero.

Nace el encuentro

El festival surgió casi por accidente hace siete años. La idea nació con los festejos de cumpleaños de Pochosky, a los cuales asistían unos cuantos payasos. En una de esas oportunidades, empezaron a pensar en la posibilidad de hacer talleres y que esta fiesta sea también un encuentro. “Nos juntamos con compañeros de Formosa, Misiones y Corrientes, más las escuelas de circo de acá y dijimos que en vez de un taller, sea un momento de encuentro con cursos y funciones. Hicimos una intervención por la Peatonal y un espectáculo de competencia, y ese fue el evento inaugural”, cuenta engrandeciendo el pecho por el oficio que eligió.

“Al año siguiente lo conozco a Alejandro Balcaza, que es el propietario de la carpa de circo de Familia Tradicional y cuando le cuento del proyecto de circo y de las ganas de hacerlo en una carpa, él también encontró la oportunidad de volver a su amor y empezó a compartir su humor sano”, comentó Pochosky. El paso siguiente fue conseguir el permiso para instalar la carpa en el Parque 2 de Febrero, en ese momento también se sumó Natalia Gneri, una de las primeras que enseñó acrobacias aéreas en la provincia, y casi sin darse cuenta el Encuentro de Circo del NEA ya tenía sede.

Para esta séptima edición la propuesta cuenta con alrededor de 200 personas que desde el jueves hasta mañana, se forman y disfrutan del arte circense. En la organización, Pochosky está acompañado por Nati Gneri, Cesia Karenina, Aromita, Doctor Kuatto, Alejandro Balcaza, Jesús Pausa, Wilbur Burhuja, y también cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Resistencia, y acompañamiento de los circos locales: Cico Kool, Davilú, Taller Aire, Vértigo y la Escuelita de Circo de Formosa.

Además de la presentación de obras que se hicieron en diferentes puntos de la ciudad y que seguirán en espacios públicos y espectáculos a la gorra, los espacios de formación son un punto importante de este encuentro, y para ello alguno de los talleristas e invitados más destacados son Lucrecia Viceza, Ferzza, Spumadera, Charly Malleret, Juanchi Domínguez, Guille Vanadía, Kiro, Lucía Báez, Lucía Vilaseco, Nicanor Mreno, Yonatan Figueroa, Jessica Tapia, Vale del Río, Willy Raqueta y Sofía DivoRey.

El aprendizaje

“Todo el tiempo estamos creciendo: desde que uno hace malabares con tres pelotitas, se va dando cuenta de que no hay límite. Y lo que me llevó a pensar en la posibilidad de hacer el encuentro fue que cuando yo quise formarme y me tuve que ir de mi casa. Sin embargo, ahora uno se puede tomar un cole, caminar o ir en bici y ahí aprender acá mismo, entonces está bueno capacitar a esa gente que está haciendo circo en la ciudad e intercambiar experiencias y conocimientos”, relata el gestor del evento.

Según la experiencia de Pochosky, el circo vive ahora uno de sus momentos de auge en la provincia, porque antes meterse en este mundo significaba dejar la casa. “Me hubiese gustado tener la posibilidad de compartir el aprendizaje con otras personas cuando empecé. Y si bien en su momento me tuve que ir, hoy disfruto el poder encontrarnos en Resistencia”, dice. “Este encuentro le brinda más posibilidades a los artistas y también a la comunidad porque se dan muchos espectáculos de producción local y de diferentes lugares, con toda su experiencia”, comenta.

El payaso también se toma un tiempo para hablar de la magia de cada encuentro: “Hay gente que encuentra un amor, que hace amigos y que los vuelve a ver cada año. Algunas quedan embarazadas y a la próxima vienen con su bebé, pasan muchas cosas en cuatro días: talleres, compartir el mate, caminar por la ciudad”.

Ser payaso

“Yo vivo de ser payaso hace 19 años. Esta es mi profesión. Gracias a eso pude recorrer toda la Argentina, fui cuatro veces a Europa, donde también recibí un premio por mi mensaje de cuidado del ambiente”, dice lleno de orgullo. Y aprovecha para elección de vida: “A la gente el circo le da un alivio: la hace salir de la realidad y la lleva a otro mundo, donde todo es posible, la fantasía, la alegría, la tristeza, todo en un espectáculo. Uno vuelve a ser niño”.

Este trabajo también le permitió ir a escuelas hablando sobre el cuidado del agua y del ambiente. “Para nosotros lo bueno del circo es que te permite educar, vivir y hacer lo que te gusta. Hace casi 20 años me dedico a esto y no sé lo que voy a comer mañana, pero tengo la seguridad de cómo voy a hacerlo, y la satisfacción de que tengo todo dentro de mi valija”, dice, mientras se le marcan los hoyuelos en el cachete por la sonrisa inevitable.

Fiesta balcánica

Hoy, a la medianoche, dentro de Circo NEA, se desarrollará la Fiesta Balcánica. Será la primera con esta particular música en el Chaco, será en el marco del encuentro de Circo del Nordeste Argentino y contará con la presencia de músicos argentinos que se dedican a componer dentro del género balcánico. Entre ellos se presentará el DJ El Hijo de Goran. Así, dos mundos paralelos se encontrarán en el parque para disfrutar bailando del cierre del Séptimo Encuentro de Circo del NEA.