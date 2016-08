Para el Gobierno, hay “sectores minoritarios” que ejercen “violencia”

Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141708

El Gobierno advirtió hoy que existen "sectores minoritarios" que ejercen "violencia" y "un sector de la dirigencia" opositora que pretende que el presidente Mauricio Mauricio Macri "se vaya cuanto antes".

Eliana Coronel

"Vemos que hay hechos aislados, no hay violencia. Los argentinos estamos en un clima de paz, de expectativa y entusiasmo. Pueden haber sectores minoritarios y puntuales con violencia pero es natural en un país que durante muchos años estuvo enfrentado", expresó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en alusión a las agresiones y amenazas dirigidas contra Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Durante una visita a San Juan, el jefe de ministros señaló además que "hay un gran apoyo de los argentinos a este cambio‘ y aclaró que ‘siempre van a haber sectores puntuales" que están desconformes. "Hubo muchos años con mucho enfrentamiento y mucha división, y queremos consolidar una Argentina unida", insistió el funcionario, quien se trasladó a la provincia cuyana para participar de una reunión del PRO y anunciar la aplicación del Plan Hábitat en San Juan, con un aporte de más de 1.200 millones de pesos a siete comunas.

En términos similares, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó este viernes que "claramente hay un sector de la dirigencia que pone palos en la rueda" y que pretende que el presidente Macri "se vaya con su Gobierno cuanto antes", aunque "en general no lo expresan de esa manera". "Por lo menos por las actitudes, no lo han dicho así explícitamente pero, claramente, hay un sector de la dirigencia argentina, minoritario por suerte, que pone permanentemente palos en la rueda", dijo Frigerio a radio La Red. Y agregó: "Hay algún dirigente que quiere que Macri no termine su mandato; en general no lo expresa de esa manera pero a alguno que otro se le escapó decir que mejor que Macri se vaya con su Gobierno cuanto antes. No entiende que, para que a la Argentina le vaya bien, al Presidente le tiene que ir bien".

También el diputado del PRO Pablo Tonelli señaló en declaraciones a Radio Uno que hay "grupos ultraminoritarios que evidentemente tienen una actitud disolvente" y que "quieren que al Gobierno le vaya mal". "No digo que hay que sacar al Ejército a la calle pero hay que estar atento ante las amenazas", consideró también el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Para el legislador oficialista, "la gente es optimista con respecto al futuro" y agregó: "El Gobierno está gobernando a pleno y dando ejemplo de austeridad y decencia y esto la gente lo advierte".