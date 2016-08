Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141707

Inicio » Notas » Suplementos + Elsa

Recorriendo autoras argentinas

Silvina Bullrich: la escritora que siempre dio que hablar

La autora argentina que fue best seller contando la decadencia de su clase social. Durante años encabezó la lista de best sellers “Los burgueses”, de la editorial Sudamericana, vendiendo 60.000 ejemplares.

Eliana Coronel

Jorge Borges, Silvina Bullrich y Mujica Láinez.

La reconocida novelista, traductora, periodista y guionista de cine argentino, Silvina Bullrich, nació en Buenos Aires el 4 de octubre de 1915, y falleció el 2 de julio de 1990 en Ginebra, Suiza, a los 74 años a causa de una enfermedad pulmonar.

Fue una de las más vendedoras de su época, y perteneció a un grupo de escritoras argentinas de la generación del cincuenta y sesenta, como Marta Lynch y Beatriz Guido.

Se crió, junto con su madre María Laura Meyrelles (hija del embajador de Portugal) y sus hermanas Laura y Marta, en un ambiente privilegiado y de frecuentes viajes a París, donde su abuelo había sido diplomático, tuvo acceso a la biblioteca de su padre y gozó del estímulo de una familia de intelectuales.

Su padre, Rafael Bullrich, hijo de alemanes educado en París, fue un prestigioso cardiólogo y decano de la facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires.

Escribía sobre lo que conocía bien. Las viejas casonas tradicionales, los pisos de Barrio Norte, las estancias, las herencias, los viajes a Europa. Y por supuesto, de los amantes, las traiciones, la indiferencia de los hijos, lo difícil que resulta vivir y crecer para una mujer. O sea, en gran medida, de ella misma. Era ella la que vendía. Una mujer punzante que desmenuzaba con agudeza a su propia clase y de paso, permitía a sus lectores entrometerse en ese mundo. Ella sabía esto y lo explotó durante años. Ganó bastante dinero, algo que le importaba muchísimo porque a pesar de los brillos no era rica.

Logró montar una especie de industria unipersonal que producía a razón de un libro por año. Aparecían antes de Navidad y el público los consumía en la playa durante el verano. Ella, que apenas había aprobado sexto grado porque según su madre “en el secundario los profesores preguntan cosas verdes sobre el cuerpo humano”, decidió que iba a ser escritora, libre e importante. Y logró serlo.

Hizo suya la cultura francesa gracias a Zola, Balzac, Flaubert, Corneille, Racine y fue una de las seguidoras de Simone de Beauvoir. Enseñó literatura francesa en la Universidad Nacional de La Plata.

Tradujo numerosos libros del francés y escribió en esta lengua la obra de teatro Les Ombres.

En 1945 trabajó junto a Jorge Luis Borges en una selección de textos que se llamó El compadrito. Fue muy amiga de Manuel Mujica Láinez quien la llevó al círculo de Borges, Adolfo Bioy Casares, Estela Canto y otros escritores de la época.

En 1961 obtuvo el primer Premio Municipal por Un momento muy largo y El hechicero; en 1972, el segundo Premio Nacional a la prosa imaginativa del trienio 1969-1971.

Sus libros fueron traducidos a varios idiomas. Tradujo obras de Graham Greene, Simone de Beauvoir, Béatrix Beck y Louis Jouvet entre otros.

Silvina Bullrich se casó con Arturo Palenque en 1933 con quien tuvo a su único hijo Daniel. El gran amor de su vida fue Marcel Dupont, que enfermó de cáncer terminal y murió al poco tiempo. Su novela ‘Los pasajeros del jardín’ está basada en ese episodio de su vida y que fue llevada al cine por Alejandro Doria con Graciela Borges y Rodolfo Ranni.

Vivió retirada en Punta del Este, donde paradójicamente escribió: “Cada vez me siento mejor en estas tierras y menos a gusto en el extranjero. Me duele demasiado que nos ignoren, que nos menosprecien, que nos juzguen, sin siquiera darnos la oportunidad de defendernos... Mi ciudad, sus casas, el cementerio de la Recoleta... Sobre todo esto está cimentada mi vida y mi obra.

Por Buenos Aires y para Buenos Aires escribo mis memorias. Para toda la Argentina quizás...”.

En sus memorias escribió:

“Fui, en la infancia, terriblemente feliz. Nunca me gustaron las muñecas. Para mis cumpleaños me hacía regalar arcos, flechas, hachas, rifles, cañones, soldados de plomo y esa magnífica carpa de indios que era mi gran orgullo. De haber nacido cincuenta años después me hubieran llevado a un psicoanalista y hubieran creído que tenía tendencias lesbianas. Por fortuna, nací cuando a nadie se le ocurría pensar cómo iba a evolucionar una chica. A mis padres les causaba gracia mi disposición guerrera, y mi padre afirmaba: Silvina es mi hijo varón”.