Secheep asegura que el 51% de los usuarios residenciales recibió facturas entre $251 y $300

SAENZ PEÑA (Agencia). La empresa energética Secheep asegura que el 51,48% de los usuarios residenciales recibió facturas de luz por montos que van entre 251 pesos y 300 pesos, y que el 83,50% no supera los 600 pesos.

Laura Gómez

El gerente comercial de la empresa estatal, José Boczar, hizo referencia a que en los últimos días escuchamos información sobre los valores que reciben los usuarios residenciales por el consumo de energía de SECHEEP, donde se pone mucho énfasis en la franja de Usuarios que reciben facturas con importes entre $1000 y $1.500.

“Sin querer polemizar y solo a los fines de poner en conocimiento de los Usuarios, la empresa se preparó un resumen de facturas de este tipo de usuarios, por rango de importes a pagar, del periodo 4/2016, ordenados por rango de importes primer vencimiento”, señaló el funcionario.

En estos valores –aclaró- no están incluidos importes por cuota convenios, cargos por cortes, e intereses, corresponde solo a valores con impuestos de energía y Cargo Tarifario.

Bozczar, en tal sentido, indicó que en la tabla difundida por la empresa se observa, a modo de conclusión, que el 51,48% de los Usuarios Residenciales recibió las facturas entre $251 y $300 y que el 83,50 % no supera los $ 600.

Chaco entre 2012 y 2015 aumento un 32% el consumo de energía

Los usuarios chaqueños de energia eléctrica, incrementaron el consumo un 32% entre los años 2012 y 2015, un 19% más que la media nacional que en igual periodo fue del 13%.

Asi lo aseguró Boczar quien también agregó que “si comparamos cuánto cuesta en países vecinos y de la region por 400 kwh mensual en dólares tenemos que en Secheep está por debajo de los 40 U$S, en Bolivia 80 U$S, Venezuela debajo 20 U $S, Brasil entre 160 y 280 U$S, Uruguay 250 U$S, Chile 200 U$S, Perú 190 U$S.

“Generar un megavatio cuesta $ 1.000, y la NACIÓN nos vende a $ 320 para Usuarios con potencia menor a 50 kv, y antes del incremento nos cobraba $ 68”, indicó por último.