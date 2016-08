Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141683

Inicio » Información » Locales

El nuevo sistema que impulsa el Ministerio de Educación de la Nación

Jardines de infantes: constructoras locales advierten sobre concentración de contratos en pocas empresas

Ante el esquema de licitaciones diseñado por el gobierno nacional para la construcción de nuevos jardines de infantes en el país, empresas chaqueñas expresaron preocupación y advirtieron que haber agrupado las obras implica “altos importes” de los presupuestos, que hacen muy difícil la participación de muchas pymes. Al respecto, consideraron que existe “una clara finalidad de concentrar los contratos en no más de dos empresas”.

Eliana Coronel

La Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, que está integrada por entidades que agrupan a pymes constructoras chaqueñas, elevó en julio dos notas. Una al ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y otra al titular del Plan Belgrano, José Cano. En ambas resaltan los inconvenientes que para estas empresas supondrá cumplir con los requerimientos establecidos en las licitaciones para la construcción de jardines de infantes, teniendo en cuenta que “se han conformado paquetes por montos inaccesibles para las pymes”.

NORTE pudo acceder a un documento que contiene los fundamentos de las constructoras locales para rechazar el sistema puesto en marcha por la cartera educativa nacional, a través de la Licitación Nº 17/2016 para la “Construcción de jardines de infantes....”, con un presupuesto oficial de 345.670.218,05 pesos, en el marco del Plan Nacional 3.000 Jardines.

La licitación se compone de dos grupos de jardines de infantes distribuidos en distintas localidades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. El Grupo 1 se conforma con 12 jardines por un importe de 181.824.647,88 pesos; y solo se puede ofertar por el grupo y no por renglón: Y el Grupo 2, con 11 jardines por un importe de 163.845.570,17 pesos e igual modalidad que la anterior.

“Esto deja afuera a todas las empresas del Chaco en particular y a casi todas las empresas del interior del país”, alertaron las constructoras locales. Así resaltaron que “fueron agrupadas las obras, lo cual implica altos importes de los presupuestos licitados que hacen muy difícil (cuando no imposible) la participación de muchas empresas, con una clara finalidad de concentrar los contratos y en consecuencia el trabajo en no más de dos empresas para la realización de 23 jardines de infantes”.

Contra el anunciado federalismo

Las pymes constructoras resaltaron también que “en contra de la voluntad anunciada de desarrollar el federalismo”, el gobierno nacional “está centralizando la administración y gestión de las licitaciones”, cuando “en las diferentes jurisdicciones provinciales existen los organismos y estructuras profesionales competentes para desempeñar dichas funciones, superponiendo funciones y, consecuentemente, generando el riesgo de producir desocupación en este sector de la sociedad”.

En tanto, señalaron que debido a los altos importes de las licitaciones “las exigencias empresarias son de tal magnitud que en este caso en particular no podría participar ninguna empresa constructora de mediana o pequeña envergadura”. Así, a modo de ejemplo, citaron la exigencia del Punto 4.2. b - folio 297 del pliego ‘Para la capacidad de producción‘. En el mismo, se exige una facturación promedio mensual durante 12 meses de 36.364.929,58 pesos (463.379.154,96 pesos, anualizado).

“Se hace evidente la forma en que esta licitación está diseñada, con clara intencionalidad de centralizar la administración de la obra pública y concentrar el trabajo en las grandes empresas en desmedro del resto de las empresas constructoras, en clara contradicción con los anuncios y compromisos que creemos surgen de una profunda convicción expresada por el presidente Mauricio Macri, respecto a la promoción del federalismo y el trabajo multiplicador de ocupación de mano de obra de las pymes”, señalaron.

Sistema prefabricado

Según marcan las pymes constructoras, en el pliego licitatorio se establece la obligación de presentar un proyecto del prototipo de los jardines de infantes con “un sistema prefabricado e industrializado”, lo cual también limita, cuando no impide, la participación de la gran mayoría de empresas. “Aun en el supuesto caso de habilitarse la alternativa de cotizar la construcción con el sistema tradicional (lo cual este pliego no permite), al establecer un plazo de obra de cinco meses, hace absolutamente inviable esta alternativa”, subrayaron.

“Como sabemos, estos sistemas constructivos, que pueden funcionar bien en países desarrollados, en la realidad socio-económica del interior del país donde se desarrollaran las obras, son altamente perjudiciales, atento a que disminuyen la ocupación local de mano de obra sensiblemente. Además de atentar contra el desarrollo económico regional, ya que se inhabilita el desarrollo del comercio y la producción locales (talleres metalúrgicos, ladrilleros, industrias de premoldeados, carpinterías, corralones de materiales)”, alertaron y agregaron que “todas las provisiones se producen y comercializan en las pocas grandes industrias existentes en el país central”.

Por último, advirtieron “el alto grado de riesgo que implica la concentración de muchas obras en muy pocas empresas”. “Esto es evidente, ya que contradice la ya aceptada teoría del riesgo operacional, que indica claramente que la atomización del riesgo disminuye las posibilidades de un mal resultado global”, resaltaron y concluyeron: “En este caso particular, indicaría la conveniencia de distribuir las obras en más empresas, atento a que un eventual inconveniente particular no afectaría al conjunto”.