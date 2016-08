Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141673

Kalu Gryb, moda chaqueña en Milán

La marca de Carla Gryb y Mariana Acevedo formará parte del Pabellón Argentino en el evento “White Milano”, que tendrá lugar en la capital mundial de la moda, entre el 24 y el 26 de septiembre. Representa para Chaco un ícono de la moda local, y un resultado exitoso de la política pública orientada al desarrollo de la industria textil, que desde hace varios años impulsa la provincia.

Eliana Coronel

Las diseñadoras mostrarán A Campo Abierto, una colección con creaciones esencialmente autóctonas, desde la inspiración, los géneros, hasta la producción, que no se mueve de la provincia. A Campo Abierto, la última colección de Kalu Gryb, una marca que nació en la provincia y cuyas creadoras forman parte del colectivo de diseñadores del programa Chacú, será representante argentina en uno de los principales eventos de moda del mundo: el “White Milano”.

Carla y Mariana, las dos creadoras de Kalu Gryb, explicaron cómo es diseñar en Chaco y destacaron la posibilidad de agregar valor a la producción textil local a través de la moda. A Campo Abierto se presentó en la BAFWEEK y ahora viaja a Milán para mostrarse al mundo. La marca local surgió de un programa de gobierno como parte del programa Chacú y hoy muestra todo su vuelo propio en las pasarelas del mundo, pese a que mantiene todo su esquema productivo y de comercialización en la provincia.

Esta feria se desarrollará en Milán, Italia, entre el 24 y el 26 de septiembre próximos. La noticia de la selección les llegó a Carla Gryb y Mariana Acevedo, las creadoras de Kalu Gryb, en las últimas semanas y después de una nueva participación en el BAFWEEK. En esta “semana fashion” en Buenos Aires las diseñadoras mostraron su propuesta A Campo Abierto, una colección anual que reformula ítems para la nueva temporada, ya que fue pensada “para todo el año”.

Las creaciones de Kalu Gryb reflejan la identidad, el entorno y las vivencias locales. El suelo chaqueño, su gente, telas que nacen de procesos geográficos cercanos e incluso un espíritu de sustentabilidad, son un conjunto de elementos que subyace la colección.

En Milán Carla y Mariana mostrarán su impronta de líneas minimalistas de una “morfología reinventada”, como ellas mismas definen a sus prendas. A Campo Abierto ofrece piezas superiores, siluetas lánguidas y materiales nobles.

“La tierra en instancia de sequía y cómo lo vive una persona que trabaja en el campo. Yo viví en el campo hasta los 10 años, cuando todavía el algodón se cosechaba a mano. En la marca hablamos de cómo se vestían esas personas, de ahí surgieron morfologías como la camisa cosechero, de líneas oversized, con grandes bolsillos, y hoy es una de nuestras prendas emblemáticas. Otro relato fue a partir del aroma a tierra mojada, y es el momento en que llega la lluvia, cómo lo toma la tierra y lo vive el ser humano que la necesita para seguir con la siembra y la cosecha”, explicó Carla cómo nació la inspiración que en algunas semanas más se mostrará en la cuna europea de la moda. (Extracto de una entrevista de Santiago Cichero que se publicó en el diario La Nación el pasado 18 de agosto).

Ese proceso creativo es el que vienen aplicando también en sus participaciones en las colecciones colectivas de Chacú, un programa provincial de gobierno que nació y se desarrolló bajo ese concepto: hacer moda con materiales, diseños e historias de y sobre la identidad y la vida en el Chaco; y que apunta a la industrialización y al desarrollo de la cadena textil en todo su extensión.

La colección, puro valor agregado local

El afianzamiento de Kalu Gryb como marca testimonia la apuesta del Estado chaqueño a la industria de la moda local, debido a que gran parte de su éxito se debe al acompañamiento, en todo el proceso, de una política de gobierno. Exacerba conceptos como el agregado de valor en origen y el desarrollo de toda una cadena productiva dentro de la provincia.

En esta colección seleccionada para mostrarse en Milán, pero ya como tradición de la marca, las diseñadoras utilizan materiales producidos en una cooperativa de Chaco, la Inimbó. Allí se trabaja con una fibra de algodón de la zona. Antes de Kalu Gryb no se utilizaban para textiles sino para bolsas de empaquetado de fardos de algodón.

“Les pedimos si podían mejorar el hilo, cosa que ellos no necesitan porque las bolsas son rústicas, y compraron un hilo de mejor calidad para usarlo en ropa, es un jersey. Tratamos de utilizar sus textiles en una o dos prendas. Es una cooperativa chica, de 6 personas, y nos gustó poner en valor el producto que hacen”, destacó Mariana.

Esta idea es la base del programa Chacú, a través del cual se impulsa el diseño de autor, con capacitación, asistencia financiera, y a la comercialización. El programa apuesta a la producción de moda local para potenciar toda la cadena textil, desde la producción de algodón, pasando por las desmotadoras, las cooperativas y el diseño y producción de indumentaria de alto nivel, como es el caso de Kalu Gryb.

Diseñar desde Chaco

En la entrevista con Santiago Cichero, las diseñadoras respondieron a otra pregunta que las define: ¿Cómo es diseñar desde Chaco? Allí hicieron referencia a Chacú y a su intención de permanecer en la provincia con la totalidad de su proceso productivo para seguir agregándole valor a la moda local.

“Hay un programa de integración textil del Ministerio de Industria de la provincia del Chaco que se llama Chacú, que nuclea a diseñadores emergentes y les da la posibilidad a los que empiezan de trabajar una marca. Tienen tres locales; allí también comercializamos lo nuestro”, recordó Mariana.

Y ambas remarcaron que no se instalarían en Buenos Aires. “Hacemos envíos a todo el país y tenemos una relación con clientas de Buenos Aires. También a partir de ahora las prendas van a estar en un espacio de venta de diseño de autor en la Casa de Chaco”, avisaron.

“La idea es darle valor a la marca desde Chaco, es respetar de dónde venimos y demostrar que desde allá también se puede. Llegar a Buenos Aires desde el interior es un camino que todos hacen. Queremos otra cosa, respetar a las personas que están con nosotras desde el primer momento, a los de la cooperativa, a las modistas que vemos todos los días; son como nuestra familia, y no sería lo mismo”, avisó Carla en la entrevista con La Nación. “Nuestro camino lo haremos desde Chaco”, sentenció su socia.

Producción artesanal

Carla Gryb y Mariana Acevedo contaron que ellas como creativas realizan el diseño, la moldería, el corte y que para la costura tienen a tres modistas. Todo, en Chaco.

“No trabajamos con talleres. Es una producción controlada. Intentamos trabajar con un taller grande, pero no nos resultó porque el volumen que les dábamos no era rentable para ellos y tampoco las tipologías, que les resultaban complicadas”, explicaron.

“Si se vende un tipo de prenda y no quedan más, reponemos pero no hacemos 100 y después las liquidamos porque no se vendieron; no nos parece que eso vaya con la marca. No le das valor a lo que hacés si rematás tu trabajo. El nuestro es un trabajo pensado para prendas de vida larga”, agregó Carla.

Destacaron que en la marca apuntan al trabajo en tiempo razonable y con un pago justo. “Tratamos de respetar nuestros tiempos y los de la gente con la que trabajamos. Buscamos pagar lo justo a las personas que cosen porque son prendas complejas y no es lo mismo coser una pieza simple o básica que una que requiere mayor concentración”, aseguró Acevedo.

“Sí, por ejemplo, si alguien viene y nos pide hacer 100 camisas en un mes le tengo que decir que no porque no podemos explotar a las personas que cosen. Nos planteamos un camino que es difícil económicamente pero posible”, agregó Gryb.

Aseguraron que el diseño de dos es lo que más les gusta y que sus colecciones son relatos continuados. Mencionaron a referentes internacionales, como Martin Margiela, Yohji Yamomoto y Rei Kawakubo, “porque ven el cuerpo liberado de la prenda y no piensan al cuerpo como adorno”. Pero también a creadores del país, como Hermanos Estebecorena, “por la constancia, la atemporalidad”. Y también Cora Groppo.

La BAFWEEK, una costumbre

Antes de su paso por Milán, Kalu Gryb tuvo que volver a lo que a esta altura ya es un lugar conocido para las dos creadoras de la marca, la BAFWEEK que se realiza cada año en la Sociedad Rural de Palermo, en Capital Federal.

Este año formaron parte del Pabellón Azul y desfilaron sus prendas junto a 24 diseñadores y diseñadoras seleccionados de todo el país. Específicamente exhibieron sus novedades de la colección primavera- verano y específicamente celebraron la moda artesanal del Norte Argentino.

La primera vez que la marca se presentó en el megaevento de la Rural fue en 2013.