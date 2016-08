Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141610

Por: Giovanni Catalano En algunos casos faltan profesores, en otros sobran Profesores en el Chaco: entre la escasez y el desempleo El decano Lineras y el ministro Farías relataron la situación de egresados y maestros en el sistema educativo provincial. Cómo es hoy el campo laboral de quien estudió para enseñar en los colegios. En las universidades, la situación está regularizada.

Hace unos días el diario La Nación publicó un informe en el que se precisaba que en los últimos diez años cayó un 25% la graduación de docentes en los institutos porteños, concluyendo que los profesorados son carreras cada vez menos elegidas por los estudiantes.

La publicación relata que “todos los días por lo menos 210 cursos de distintas escuelas primarias porteñas no tienen clases o hacen una actividad alternativa con un directivo”, contabilizando 5000 alumnos con clases irregulares. La razón es que no hay suficientes maestros.

A esto se añade que aunque se cubran suplencias o cargos, los docentes siempre continúan su búsqueda de escuelas mejor ubicadas o mejores sueldos.

Según la información que resalta el matutino, “la falta de docentes es un tema crítico a nivel nacional, pero en la ciudad de Buenos Aires se da la particularidad de que recrudece en el nivel primario. En el país hacen faltan profesores en Química, Inglés, Música, Física e Historia, por citar las primeras cinco materias con mayor dificultad para conseguir quienes las dicten, según el Ministerio de Educación de la Nación”.

“Son más docentes los que se jubilan que los que egresan”, señaló Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de Capital Federal.

NORTE se encargó de verificar si esta situación se replica en el Chaco y contactó al decano de la Facultad de Humanidades de la UNNE, Aldo Lineras, y al ministro de Educación, Daniel Farías, quienes refutaron que suceda este fenómeno en la provincia.

Según comentó Lineras, respecto del promedio para realizar las carreras de profesorado (exclusivamente de Humanidades) es mínimo el porcentaje que se gradúa en el tiempo estipulado en los planes de estudio (cinco años). Si bien no es un dato estático, el promedio de graduación ronda los siete años.

En Humanidades hay formación para profesor en Letras, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación, Filosofía, Nivel Inicial, y Profesorado Universitario (para profesionales -abogados, médicos, contadores que ejercen la docencia en el sistema educativo).

“El campo laboral tiene matices de acuerdo con la disciplina, ya que la demanda se estructura en función de las horas previstas en las distintas modalidades del nivel secundario. Los profesores de Lengua y Literatura tienen una inserción más sencilla que los de Filosofía o, últimamente, los de Geografía. De todos modos, es creciente el pedido de profesionales con respecto a la formación docente (carrera de complementación de dos años de duración más las prácticas), ya que desean desempeñarse en distintos espacios curriculares con título docente (no reemplazan a profesores de la disciplinas, es decir, un ingeniero no reemplaza a un profesor de Matemática)”, explicó el decano.

Como recuerda la nota de La Nación, para ejercer como maestro hace falta el título específico. En todo el país la carrera se dicta en cuatro años. “Conozco por referencias la situación en la región y entiendo que sucede lo contrario de Capital Federal. Es decir, hay muchos maestros sin cargos”, agregó Lineras.

En universidades

En contraste, los cargos universitarios tienen otra característica, ya que la cobertura de cargos se da a lo largo de un proceso y de una carrera docente (auxiliar, adjunto, titular) que siempre va camino de la especialización.

Si bien, tal vez por razones demográficas y de centro/periferia económica, no hay multitudes de especialistas intentando entrar en la universidad, los cargos están cubiertos en general y es probable que haya áreas de vacancia en puestos de altísima especialización (doctores, doctores en investigación) pero que están cubiertos por docentes o investigadores en formación.

Faltan docentes en nivel inicial

Por su parte, el ministro Farías aseguró que en el Chaco “no hay falta de docentes”. Expresó que “la formación docente en la provincia es muy importante, hay muchos institutos superiores que forman estudiantes para todos los niveles y modalidades educativas. De todas maneras, en el nivel inicial hay falta de docentes, como consecuencia de que la carrera se había cerrado durante un largo período y no había egresados, sólo estaban los egresados de la UNNE, pero muchos de ellos prefieren no ir a trabajar al interior de la provincia y mucho menos a los lugares más alejados, que es donde tenemos cargos sin cubrir”.

De esta manera, Farías descartó que haya escasez de profesores en niveles primario y secundario, aunque reconoció la falta de los mismos en nivel inicial.

En cuanto al campo laboral, Farías aclaró que “para garantizar la inserción laboral plena de los nuevos profesionales docentes, egresados de los profesorados, se acuerda previamente que las carreras sean a término para evitar que se genere un cuello de botella con muchos docentes y pocas posibilidades laborales”.

El déficit: química, enseñanza artística y francés

Según contó el funcionario a NORTE, “por su complejidad” el profesorado que cuenta con menos estudiantes es el de Química, “más allá de que la carga horaria no es tan grande, los egresados son pocos”.

“Otro grupo de formación necesario es el de los profesorados de enseñanza artística, ya que como los institutos tenían solamente sede en la capital provincial, muchos interesados del interior no tenían posibilidades de estudiar y los egresados de Resistencia no querían trasladarse a trabajar al interior, lo que nos obligaba muchas veces a recurrir a estudiantes idóneos, que habían obtenido sus títulos en academias privadas pero que contaban solamente con títulos secundarios”, reflejó.

En este sentido, el ministerio recordó que para “romper con la centralidad” de la formación artística actualmente el Chaco cuenta con oferta de formación docente en Artes en Las Garcitas y Castelli, además de Resistencia.

Siguiendo con el tema de carreras con escasez de egresados, Farías reconoció que otro con este problema es “el profesorado de la lengua extranjera francés, que no existía en nuestra provincia desde hace muchos años y que ahora se está dictando. Por la fuerte impronta plurilingüe que tiene el Chaco, es necesario poner en práctica y ofrecer a jóvenes posibilidades de formarse en las distintas lenguas”.

“De cada cinco egresados, trabajan dos”

Hay otra situación a la que atender en este dilema y es que la cantidad de profesores egresados pueden no llegar a estar insertos en el campo laboral.

A este respecto, Farías rescató que en el nivel medio se incorporaron una importante cantidad de cargos y de horas cátedras, producto de la creación de alrededor de 105 nuevas escuelas secundarias, de las cuales muchas de ellas son rurales y de educación técnica.

“Lo que no quiere decir que los docentes salen y comienzan a trabajar, ya que hubo un direccionamiento de política educativa durante la década del ‘90 y principios de 2000, que entre otras cosas hizo que se abrieran profesorados multitudinarios, cuyas materias tienen muy poca carga horaria en la escuela secundaria, como es el ejemplo de los profesorados de Tecnología, Ciencias Políticas, Ecología que tienen egresados que hasta el momento no han podido insertarse laboralmente. Además, la mala lectura de la planificación de la Educación Superior durante mucho tiempo hizo que eclosionara el sistema porque no se cerraban las carreras y eso produjo un cuello de botella que hizo que cada cinco egresados, pudieran trabajar solamente dos”, explicó el ministro.

Luego, con respecto a si cree que hay cada vez menos estudiantes que eligen carreras de profesorado, respondió que se opone a pensar que haya “ese tipo de filtros” y que, si los hubiera, hay que “atender la problemática”.

“Ante la detección de un problema tenemos que trabajar para resolverlo. En ese sentido, estamos poniendo en marcha el Consejo de Planificación de Educación Superior que trabajará por microrregión económica, con el objetivo de plantearnos qué quiere la comunidad, priorizando a los alumnos, al desarrollo local, a la sociedad y a partir de allí elegir las carreras”, expresó en cuanto al nuevo organismo al que también están invitados los institutos de educación superior.

Seguidamente apuntó contra gestiones anteriores: “Antes se hacía al revés, para evitar que se quedaran sin trabajo los jóvenes del pueblo o para no irse del lugar iniciaban un profesorado que hasta el día de hoy no les posibilitó trabajar de aquello que se han recibido. Es hora de dejar la hipocresía de lado, decir aquello que está mal y salir a resolverlo”.

No hubo grandes paros este año

Farías fue consultado sobre el número de clases perdidas este año por medidas de fuerza o ausencias de profesores en los niveles Primario y Secundario, a lo que contestó que “por medidas de fuerza, se debe considerar que entendemos que la adhesión a un paro es notable cuando supera el 50% de docentes. En este caso, si pensamos en lo que va de 2016 hubo un solo paro que alcanzó entre el 40 y 45% aproximadamente, el resto de los paros, que fueron varios y sistemáticos y solamente convocados por un solo sindicato, no supera el 5 o 10%”.

El ministro entiende que un porcentaje muy bajo de docentes se adhirió a la medida de fuerza, con mucha disparidad. Hay casos particulares en los que el mismo docente es el que hace paro en todas las convocatorias, y eso no se dio en esa oportunidad, ya que los docentes que adherían a una medida un día iban a trabajar y otro no.

“Hay un porcentaje de adhesión bajo a los paros, pero ese porcentaje de estudiantes que no tiene clases es para preocuparse. Sinceramente aún no hemos logrado la calidad educativa que nos propusimos con el gobernador Domingo Peppo, para el verdadero estado de la educación, que es preocupante”, reconoció.

Por otro lado, el funcionario descree de lo que pueda llegar a conllevar un paro, ya que opina que “sí son un tema de agenda para la sociedad pero el tema educativo no es un tema de agenda, es decir que si se levanta el paro ya no somos más noticia, aunque el problema subsiste y yo no quiero esconder el problema educativo bajo la alfombra, sino que quiero ponerlo en discusión”.

Las ausencias de profesores en el dictado de sus materias se deben mayoritariamente al uso de licencia de los docentes, lo que alcanza un 33% en promedio todos los años, y el Chaco no es la excepción al problema nacional, ya que si bien se logró reducir las suplencias en este tiempo, posicionando el ausentismo a un 24% de suplencias particularmente, se dan en los años más altos del nivel secundario.