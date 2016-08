Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141571

Encina define su gabinete y espera la proclamación como intendente

El flamante intendente de Margarita Belén Roberto Encina aseguró ayer que “actualmente está trabajando para armar el gabinete que lo acompañará los próximos años” y no descartó “convocar a los sectores que apoyaron a otros dirigentes”.

Encina era hasta hace poco el secretario de Gobierno de la comuna y la gestión que realizó no sólo le permitió tener un contacto con los vecinos sino también conocer administrativamente al pueblo.

En tal sentido aseguró que “la comuna no enfrenta ningún problema financiero y tiene un saldo favorable que le permite pagar los salarios de sus trabajadores sin tener que padecer grandes problemas”.

Sin embargo, las grandes obras que permitirán el desarrollo sólo se concretarán trabajando con la provincia y la Nación.

Y por ello Encina espera contar con el apoyo del gobernador Domingo Peppo, que asumió el compromiso durante el acto que se realizó el domingo luego de conocerse los resultados del escrutinio provisorio.

“Es fundamental el acompañamiento de la provincia”, destacó Encinas durante una breve entrevista que mantuvo con NORTE ayer, donde si bien aún no asumió formalmente estaba trabajando. No es un detalle menor que Margarita Belén es una comuna que si bien está creciendo no tiene una estructura muy grande por lo que asumir un plan sin la provincia puede resultar inviable.

Al mismo tiempo es una ventaja para Encina que viene trabajando desde hace varios años como funcionario, algo que le permite conocer de cerca las demandas que tienen los vecinos tanto relacionada con los servicios que brinda la municipalidad como también los reclamos de corte social.

Y uno de los temas que más importan a Encina es la posibilidad de que los jóvenes puedan ser contenidos: es decir que logren el desarrollo personal sin tener que emigrar a las grandes ciudades.

Otro punto que deberá trabajar

Encina está relacionado con el crecimiento de su ciudad que cada día que pasa se acerca más a formar parte de un Gran Resistencia que necesita expandirse rápidamente. Esta expansión implica también la necesidad de contar con más servicios, en particular los relacionados con las cuestiones ambientales que son clave para mantener la salud de la población.

Balance del triunfo

Por otra parte, Encina aseguró que su triunfo se debió a que los vecinos reconocieron el trabajo que desarrolló en la comuna acompañando al exintendente Jorge Polich, que falleció este año. Encina como el gobernador reconocieron el trabajo de Polich. Además ambos señalaron que en esta nueva etapa continuará el proyecto en busca del desarrollo de esta localidad.

Gobierno para todos

Finalmente Encina reflejó que el triunfo es del peronismo en su conjunto pero al mismo tiempo es consciente de que debe gobernar para todos, incluso aquellos que consideraron que el intendente debería ser Javier Martínez. Sin embargo, la posibilidad de conformar un gobierno de coalición es acotada tomando en cuenta que no existen tantos cargos en el gabinete de esta comuna que no tiene una gran estructura.

De igual manera conversará con todos los sectores dado que su idea es tomar en cuenta las diferentes opiniones y propuestas que se fueron conociendo durante la campaña electoral para elegir intendente.

Acto asunción

El intendente electo de Margarita Belén, Roberto Encina, aseguró ayer que antes de asumir en sus funciones realizará un sencillo acto donde espera poder contar con la presencia de autoridades provinciales y dirigentes políticos.

La idea es que pueda asumir esta semana pero dependerá de los tiempos del Tribunal Electoral Provincial que deberá realizar el recuento de votos y luego proclamarlo como el próximo intendente.

En el mejor de los casos podrá asumir después del miércoles pero de momento aún no pudo acordar la fecha en la que formalmente tomará las riendas de esta comuna. Y creo que en las próximas horas podrá resolver este tema.