Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/141324

Inicio » Información » Interior + Política + Opinión

Por: Giovanni Catalano Margarita Belén: candidatos se enfrentan a un pueblo escéptico pero expectante Una recorrida de NORTE por la localidad de Margarita Belén reflejó el ánimo de los habitantes con respecto a las elecciones que tendrán este domingo en la ciudad, en la que se enfrentan tres candidatos peronistas.

Giovanni Catalano

Ellos son Herman Martínez (60 años) del partido Movimiento de Bases, Javier Martínez (30) de Margarita Participativa para el Cambio y Roberto Encina (60) de Corriente Martín Fierro. El segundo cuenta con el apoyo de sectores del radicalismo y Cambiemos.

Esta localidad según datos del Tribunal Electoral actualizado el año pasado ocupaba el puesto 30 en cantidad de electores en la provincia, aunque para estas elecciones la cantidad de habilitados suman 6.028 y si se mantuvieran las mismas cantidades en las demás localidades subiría al puesto 28.

Sin embargo, aunque tal número pudiera representar una porción pequeña de habitantes, su cercanía a Resistencia (25 kilómetros, 30 minutos en auto) y por el boom inmobiliario en el pueblo, entre otras cuestiones, se pueden ver una gran fila de comercios de distintos rubros y la amabilidad de los vecinos es característica, a tal punto de que en cada entrevista que realizó NORTE la conversación ha sido cordial y en confianza.

La pregunta que se buscó responder es cómo vivía el pueblo el clima previo a las elecciones y qué tanto los movilizaba el volver a las urnas, luego de que el pasado 23 de junio falleciera el intendente Jorge Polich a los 63 años, quien además ejercía su cuarto mandato consecutivo desde que fue electo en 2003. En primer lugar, la comerciante Doris Valussi comentó desconfiada de la política que “no importa quién gane, acá tenemos que seguir trabajando, no queda otra” y lamentó que haya gente que “pida todo al municipio, también hay que trabajar para conseguir lo que uno tiene”.

Carlos Fernández (17) es un joven que votará por segunda vez, atiende una panadería y se mostró expectante ante el posible triunfo de cualquiera de los tres candidatos. “Los tres son parecidos, hasta que no sean intendente no sé qué van a hacer”, expresó y con tono firme aseguró: “Esta será una elección de prueba, quien gane veremos qué hace y si es confiable”.

Por su parte, Darío López (42) relató que “hay mucha gente que necesita vivienda y trabajo, pero hay que darle al que de verdad necesita, no a los acomodados. Me gustaría que haya más control de tránsito porque acá las motos hacen lo que quieren, estaría bueno que haya por lo menos un semáforo ¿por qué no? Y más iluminación. Quien gane que haga algo por el pueblo, que está muy atrasado”, señaló.

López, quien acompañaba a su amigo en su puesto de verdulería, se mostró desmotivado por la actual gestión y las anteriores, y pidió que haya más atención a los ciudadanos.

Diversas visiones

Hasta el momento, no había opiniones dirigidas a ningún candidato en particular. Sin embargo, Horacio Bobis (61), al salir de realizar compras en una despensa, sí resumió que “es necesario un cambio”, apostando a Javier Martínez, “y mejor si es un joven administrador”.

El joven Carlos Fernández cree que esta elección “servirá de prueba” para quien gane. Miguel Morales (92), uno de los pocos que favoreció con su opinión a un candidato. Gabriela González asegura que las gestiones anteriores no solucionaron sus inquietudes.

“Aquí tuvimos gestiones muy malas y autoritarias”, opinó y se opone a quienes “les dan lo mismo” estas elecciones, porque “me parece que siguen esa misma directriz”.

En tanto, Gabriela González (28), empleada en una librería, cree que la elección “la puede ganar cualquiera de los tres”, pero reclama ante el probable incumplimiento de promesas. “Algunos prometen y prometen pero al final no cumplen. Varias veces he ido a solicitar ayuda al municipio y nunca me han solucionado, así que hoy digo que lo que tengo es gracias a mi trabajo”, indicó.

González no confía en un candidato en particular pero pide que haya cumplimiento de propuestas expresadas al pueblo.

Luego de la entrevista a esta última, NORTE ingresó en un comercio donde empleados, clientes y propietarios del mismo opinaron sobre la situación electoral de Margarita Belén.

Miguel Morales, a sus 92 años, se mostró firme en su convicción: “Es mejor malo conocido que bueno por conocer”. Y llamó a votar por Encina mientras esperaba para pagar en la cola. Desconfía de los demás candidatos y cree que la experiencia de Encina es la indicada para la intendencia.

Su opinión fue objetada por los demás presentes. Natalia Cuesta, empleada, y Alicia Sabugo, propietaria, coincidieron en que los que “prometen mucho, después no cumplen. Fijate lo que pasó con (el presidente de la Nación, Mauricio) Macri”.

Las dos mujeres mencionadas recalcaron que la elección estará “peleada” en cantidad de votos, aunque creen que la tendencia gira en torno a la victoria de Encina o Javier Martínez, descartando al candidato de Movimiento de Bases.

Conformado un clima de debate abierto dentro del comercio, más de seis personas reflejaban su opinión. Una de ellas relataba que “Encina es buen tipo, pero no es muy político. No sé si podrá gestionar los pedidos del pueblo”.

Horacio Fontana (60), también mientras esperaba su turno para pagar, dijo que “todos los políticos son iguales, por eso voto en blanco”, a lo que los presentes tampoco se mostraron de acuerdo.

Finalizado el relevamiento, se rescata que la comunidad se encuentra expectante ante quién será el sucesor de Jorge Polich, pero se muestran desconfiados de la política en general. Auguran una votación reñida en términos de votos y pocos se animaron a sentar un favoritismo por un candidato u otro.

Las elecciones son este domingo y el apoyo a alguno de los candidatos, o a ninguno, debe ser decidido por los más de 6 mil votantes antes de esa fecha.