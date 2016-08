Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/140153

Por: Giovanni Catalano El sanatorio Frangioli ya realizó más de 250 cirugías Las cirugías bariátricas se erigen como solución a la obesidad en la provincia Desde 2013 a la fecha más de 250 pacientes de la provincia se sometieron a una cirugía bariátrica en la provincia. Ese año se conformó un equipo interdisciplinario conformado por médicos clínicos, cirujanos, nutricionista, especialista en salud mental, cardiólogo, entre otros expertos que coordinan con los interesados los pasos a seguir para poder llegar a la operación.

Giovanni Catalano

El equipo es dirigido por el cirujano bariátrico Santiago Juárez, secundado por el director médico del sanatorio Frangioli, Marcos Echazarreta, quien es cardiólogo.

Ambos se presentaron en NORTE para dar a conocer y explicar a la comunidad que padece obesidad esta alternativa y así cooperar en la solución del problema.

La cirugía bariátrica, según explicaron, es el tratamiento que demostró ser el más efectivo en cuanto a la pérdida de peso del paciente en el post operatorio. Existen dos tipos de cirugías para pacientes obesos. Uno es el bypass gástrico y el otro, la manga gástrica.

Luego de la cirugía continúan los controles de manera gratuita por un año para controlar que el paciente esté perdiendo peso. Estimativamente puede estar entre tres y seis meses en periodo de evaluación para la cirugía. La obra social suele pedir seis meses de seguimiento y de estudios.

No es una cirugía de urgencia, sino programada, lo que facilita la preparación del paciente, quien se practica unos estudios médicos previos con el equipo interdisciplinario. En esa preparación, logra mejorar su capacidad respiratoria.

No es obligatorio que baje de peso, sí necesario, no se pide un porcentaje de pérdida de peso. “Buscamos es que el paciente pueda aprender un régimen alimentario, dependiendo su peso puede hacerlo en 15 o 20 días, eso ayudará a mejorar su capacidad cardiovascular. De esta manera es más sencillo seguir porque hay una fecha de vencimiento que es la fecha de operación. Con esa preparación el paciente disminuye el riesgo en la cirugía. Ese riesgo de cirugía es de menos de 1%. El paciente se opera y las cinco o seis horas ya está caminando. Al otro día está tomando líquidos, a las 48 horas está en la casa, puede subir y bajar escaleras y puede consumir vía oral”, detallaron los doctores.

La cirugía además disminuye el riesgo de que el paciente padezca otras patologías, como diabetes, hipertensión o problemas del corazón. Esas comorbilidades mejoran o no necesitan de tratamiento. La cirugía bariátrica o metabólica, disminuye significativamente la diabetes en lo que es la tasa de fármacos, algunos como inyección. El pacientes se va sin ninguna medicación de diabetes, con la mitad de medicación de hipertensión, al mes se abandona la medicación generalmente de esta última o se cambia por una droga menos fuerte.

Mejora la diabetes por efecto hormonal sobre el páncreas, el paciente que se inyecta, se dejará de inyectar.

Las obras sociales

Las obras sociales deberían cubrir sin inconvenientes la operación, ya que está estipulado en la ley nacional de obesidad. Insssep cubre el 100% de la misma. Los requisitos que pide surgen de los estudios que solicita el equipo interdisciplinario.

El primer paso para el paciente es asistir a la charla que se realiza los lunes a las 16 en Brown 231 de la ciudad previo llamado al 4458161 para solicitar un cupo (ya que son limitados), donde se explica los alcances de la operación. Luego comienzan las consultas personales y la evaluación previa a la cirugía.

“La mayoría de los médicos necesarios están en nuestro equipo pero si el paciente tiene un médico de cabecera no hay problemas en que trate los estudios con él. El equipo le da un año gratis de post operatorio de nutricionista, médico y cirujano. También de monitoreo y acompañamiento terapéutico”, comentaron a NORTE los médicos.

Sin obra social, el costo de la operación ronda entre $60 mil y $70 mil.

El rol de la voluntad en el paciente

“El paciente si no se quiere operar, no se puede operar. Se operará el obeso que quiera someterse a tratamiento. Es el primer filtro para saber qué tan convencido está con practicarse la cirugía”, expresaron los expertos.

Agregaron que “no se habla de fracasos en este tipo de cirugía. Si necesita perder 100 kilos, lo puede hacer. Nunca volverá a tener el peso que tenía antes de la operación. Puede pasar que el paciente no logre los cambios de vida que le permiten la cirugía. La meta es que cambie su régimen alimentario”.

En qué consisten las operaciones

La operación de manga gástrica consiste en recortar el estómago, se extrae la mayor parte, el 80%. Tendrá un 20% de capacidad de lo que tenía antes. Se saca una parte que produce exceso de producción de la hormona del hambre para que el paciente no tenga tantas ganas de comer.

En este sentido, se recomienda consumir luego de la operación los alimentos más nutritivos.

Por otro lado, el bypass gástrico, también reduce tamaño del estómago y disminuye ansiedad, pero se añade otra función que es saltear la porción del intestino que estimula el funcionamiento del páncreas

Después de la cirugía, el páncreas empieza a funcionar de manera más efectiva y el paciente diabético deja de inyectarse insulina o medicamento oral.

Esta última cirugía es más compleja y es la que generalmente más se practica. Tiene un plus metabólico que es disminuir la hipertensión.

“No es que hay una cirugía mejor, ni el medico ni el paciente se entera hasta que tengamos todos los estudios. Cada uno es específico en su caso, hay pacientes que se operaron con una semana de dieta, depende del exceso de peso. Hay gente que se opera por desorden nutricional. Quizás con una semana de dieta líquida sea suficiente. Le pedimos al paciente que según como vienen bajando de peso, se puede ver la dieta. Saben que la dieta es un único esfuerzo antes de la operación. Al otro día no tienen exceso de hambre, pueden decir ‘qué rica esta comida’. El paciente se presenta a la charla, y ahí decide empezar a hacer el proceso de preparación para la cirugía. Se lo va integrando a todas las personas del grupo”, comentaron.

Los doctores reflejaron que al paciente “se le enseña a comer, viene a operarse para poder bajar de peso. Va a empezar la dieta cuando tenga fecha de cirugía. Y se le dice ‘este es el momento de hacer un esfuerzo’, será una semana o quince días. Si no pudo bajar, se pospone la fecha de cirugía, se acuerda entre el médico y el paciente. Se le dice: ‘¿Por qué no te operás la semana que viene?’. Luego de la cirugía, el paciente no siente la necesidad intensa de comer, la dieta es el paso corto. Podrá ver la comida y no atolondrarse, o hacer un atracón, o ir a la heladera a la noche. Cambia su relación con la comida”.

Para quien trabaje de lunes a viernes, precisará de diez días de reposo post operación hasta regularizar su régimen alimenticio. Se puede mover, caminar, pero luego de la operación es conveniente hasta que se acomode el paciente que esté días de reposo para reacomodar su dieta.

Edad ideal: entre 21 y 65 años

Los médicos informaron que la edad ideal para la cirugía es de 21 y 65 años. Pero sin embargo se han practicado la cirugía en menores como es el caso reciente de la hija adolescente del periodista de espectáculos Jorge Rial.

Comentaron que “si el paciente tiene 18 años, no le vamos a decir que espere tres años para operarse. Se hace un trabajo con psicólogos y nutricionistas un poco más avanzado teniendo en cuenta están en crecimiento. Hay más de un año de preparación previa por su edad, desde el punto de vista madurativo es adolescente”.

En cuanto a la operación de colgajos que quedan en el cuerpo. Ésta depende de la genética, la alimentación, actividad física y la edad. A algunos luego de la operación no le quedan colgajos. Eso se opera un año después y cubre, por ejemplo, Insssep.

Se operan cinco pacientes por semana

Los doctores comentaron a NORTE que son cinco operaciones que se realizan por semana en el sanatorio Frangioli y detallaron que “es muy baja la mortalidad y hay mínima pérdida de sangre, por lo que no se precisa de transfusiones porque no es invasiva”.

Diego Ocampo que llegó a pesar 210 kilos

Diego Ocampo es un joven de 28 años que vive en el barrio 150 Viviendas de Puerto Vilelas. Llegó a pesar más de 200 kilos y se operó la semana pasada en el sanatorio Frangioli de Resistencia. En diálogo con NORTE, comentó cuáles fueron los inconvenientes que le ha generado vivir con obesidad.

Diego Ocampo (28), acompañado de su esposa y el doctor Juárez, describió su difícil pasar previo a la operación. Diego Ocampo de 28 años llegó a pesar 210 kilos.

Aunque pesó 210 kilos, Diego zafó de contraer diabetes e hipertensión. Padre de Benjamín de tres años, bajó 50 kilos en ocho meses pero se dejó estar y fue aumentando de peso. “Mi mujer cocina demasiado rico, ese es el problema”, bromeó.

“Estaba sentado junto a mi familia o amigos y me dormía mientras me hablaban. No me podía bañar, ni estar parado, pero empecé a hacer el régimen y a caminar, gimnasia y dieta líquida. Se sufre, no podés caminar ni jugar con tus hijos, atarte los cordones, ni vestirte”, explicó.

A Diego le practicaron una cirugía bariátrica y al otro día ya lo dieron el alta, volverá una semana después a quitarse el drenaje. Tendrá siete días de dieta líquida y en cuatro meses volverá a comer lo que desee.