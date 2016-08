Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/112258

El Bachillerato Mariano Ferreyra

Cuando papá y mamá van a la escuela

Zulma Sánchez es una mujer de 54 años y hace tres que volvió a la escuela para acompañar a su hija Daniela a que termine la secundaria. Daniela tiene 24 años y había dejado el colegio porque quedó embarazada y tuvo que quedarse a cuidar sus niños. Entre la casa, los chicos y el trabajo, Zulma fue quien le dio el empujón para volver a terminar la secundaria. Todas las noches, Zulma y Daniela se toman un colectivo desde Villa Don Alberto hasta Villa Marín, para asistir a clases en la Escuela Mariano Ferreyra, un bachillerato para adultos que comparte edificio con la Escuela de Educación Secundaria Nº 60.

Nuri Bendersky

Texto de Mónica Kreibohm

Fotos de Miguel Ángel Romero

Con ellas, también ya están haciendo la secundaria Brian y Ariana, nietos de Zulma e hijos de Daniela, que deben ir con su abuela y madre porque no tienen con quién quedar en casa. “Es un esfuerzo ir a la escuela, pero quiero que mi hija tenga su título, por eso la acompaño y de paso también cumplo yo con esto”, dice con una sonrisa de orgullo Zulma.

Zulma es una de los 962 estudiantes que comenzaron el año en alguno de los cuatro turnos. La escuela funciona de lunes a viernes con tres turnos: uno de 15 a 20, otro de 18:30 a 22:45 y el último de 20 a 23:50; después está la modalidad intensiva de los sábados, con dos turnos: mañana (de 8:30 a 13:30) y tarde (de 13:30 a 18:30).

La mayoría de los estudiantes de esta institución son personas que trabajan durante el día o bien tienen que cuidar su familia y casa: estamos hablando de adultos que superan los 24 años o bien de jóvenes mayores de 18 años, que ya no pueden volver a la secundaria tradicional. Un segmento no menos importante lo constituyen los menores de 16 a 18 años emancipados de hecho, que no pueden ser contenidos por los bachilleratos para adultos, en su mayoría madres adolescentes que ya tienen responsabilidades familiares y laborales.

En el curso de Zulma y Daniela hay 29 compañeros, la mayoría mujeres con chicos, que van a clases con sus hijos en brazos porque no tienen otra opción. Fany, es una de las compañeras de Zulma, que todas las noches va con su hija de 12 años. Encontrarse con niños en los cursos del turno noche o de los sábados es común en la Mariano Ferreyra: los chicos juegan entre los bancos o algunos dibujan al lado de sus padres.

Kuña guapa

Zulma es el ejemplo de las mujeres y hombres que asisten a esta escuela, que a pesar y por encima de todo, quieren tener un título. Todo siempre fue cuesta arriba para esta mujer, que hoy vive en su casa propia en Villa Don Alberto, donde tiene una modesta despensa, que es uno de los ingresos de la familia. Está casada con Rubén, un hombre de 59 años que trabaja en Sameep, padre de sus siete hijos. Tres de los chicos del matrimonio pudieron terminar en tiempo y forma la secundaria, y quizás el orgullo es el nieto más grande, que hoy está cursando el segundo año en la Escuela Secundaria Nº 83.

Con el trabajo de empleada doméstica y la venta de alfajores, junto al oficio de canillita por más de 10 años de Rubén, levantaron la casita que tienen en el pasaje Montevideo. A unos metros de ellos está su hija Daniela, con sus nietos y su marido, que trabaja como carpintero, haciendo muebles.

Los Sánchez son gente de trabajo y esfuerzo, que creen en el poder liberador de la educación.

“No quería que mi hija se quede sin su secundario, así que decidí acompañarla para hacer el esfuerzo juntas”, dice orgullosa Zulma, mientras imagina el acto académico de diciembre. Apasionada de la lengua y la literatura: se confiesa seguidora ferviente de la ortografía y no soporta ver los errores. “Una de las cosas que más disfruté de volver a la escuela fue la lectura, el poder leer para mí y para mis nietos. Tengo 12 nietitos y sé que a veces es más divertido estar con el celular o los dibujitos, pero cuando puedo les leo algo y es un momento que disfrutamos mucho, como que me devuelve a cuando era chica y tenía una vecina que tenía libros y leíamos y era todo tan lindo”, dice con un placer imposible de traducir en palabras.

Después de tres años de cursado, en diciembre próximo Zulma y Daniela recibirán el título secundario, serán la cuarta generación de egresados de este bachillerato para jóvenes y adultos.

Educación para adultos: cuando la continuidad depende de un comedor

Todos los estudiantes de la Mariano Ferreyra reconocen tres elementos como la fortaleza del proyecto: primero, la institución misma, que con su modalidad y diversidad horaria, les permite terminar la secundaria; segundo, la calidad humana y profesional de los docentes y directivos, que constantemente están encima de los estudiantes para que no abandonen la escuela; y tercero, la facilidad que les proporcionaba el comedor escolar, especialmente a los del turno noche que salen de sus trabajos y tienen que estar hasta la medianoche sin comer.

“Acá son peores que tu marido, si faltás o estás llegando tarde, comienzan a llamar a tu mamá, tu papá, tu vecino o quién sea para saber por qué no venís. No te dejan faltar porque sí y también es lindo que se preocupen por vos”, dice una chica del tercer nivel. Los directivos y preceptores son los encargados de mantener esa relación cercana con el estudiantado, insistiendo en que no dejan de ir a clases o prestando el oído para escuchar el problema que les impide continuar. Esta relación vincular estrecha y casi personalizada genera otro tipo de motivación en los chicos, que muchas veces vienen de entornos marginales, y encuentran aquí una mano amiga.

El otro elemento determinante, que facilitaba la continuidad escolar, es el comedor escolar, que brindaba servicio de merienda y cena para los turnos tarde y vespertino y de cena para el nocturno. En el turno de las 15, muchos de los alumnos vienen directo desde la salida de su trabajo, sin pasar por la casa para almorzar. Lo mismo ocurre en el turno de la noche, donde vienen directo de la jornada laboral y tienen que aguantar hasta casi la medianoche, donde seguro si no comen algo en la escuela, ya se acuestan sin cenar. A lo que hay que sumar, los niños que acompañan a sus padres, que son aproximadamente unos 40 chicos, y pasan las horas de clase sin comer.

La continuidad escolar de los estudiantes del BLA se debate en un dilema elemental: comer o no comer. Es mucho más sencillo volver a casa después del trabajo, cenar y descansar tranquilo, que estar haciendo el esfuerzo de ir corriendo del empleo a la escuela, pasarse horas sin probar bocado y atender a las clases para ganarse un título.

Esta realidad fue rápidamente identificada por las autoridades de la institución, que desde 2011 hasta noviembre de 2012 solicitaron y obtuvieron del Ministerio de Educación que la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas cubriera esta demanda a través del plan nacional de comedores escolares con un servicio de merienda y cena.

Con la llegada de la nueva gestión se excluyó al proyecto especial -recientemente independizado- de las escuelas cubiertas por el Plan de Comedores Escolares y tras arduas negociaciones se comprometió a un reconocimiento de los gastos en que se incurriera para dar el servicio por gastos generales, lo que cumplió hasta junio de 2013.

Desde julio del año pasado Educación dejó de pagar las rendiciones, manteniendo la institución el servicio por medio del endeudamiento con amigos y colaboradores y los comercios de la zona. En concepto de comedor escolar, Educación adeuda al BLA julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2013.

De los 962 inscriptos a principios de 2014 para todas las modalidades horarias, hoy quedan 450 estudiantes, incluidos los estudiantes de los sábados, algo que nunca ocurrió en años anteriores.

Esto llevó a docentes y preceptores a realizar una encuesta a los alumnos para saber por qué dejaron la escuela y el 82% dijo que “la ausencia de comedor, complicaba que siga yendo, especialmente en el turno de la noche”.

Para no seguir perdiendo alumnos, la Mariano Ferreyra instrumentó desde agosto con un servicio de refrigerio, que consiste en una taza de cocido o café con leche o chocolate con un sándwich de queso y jamón, que significa un gasto de 800 a 900 pesos diarios. Esta colación se sostiene por parte de la Fundación La Tablita, institución en formación, que recoge donaciones de amigos, vecinos y ex alumnos de la institución, que aportan lo que pueden.

A pesar de que alumnos y docentes tienen expectativas en una audiencia pendiente con el ministro Sergio Soto, hasta hoy Educación no dio una respuesta concreta sobre la deuda de 2013 y tampoco facilitó los fondos necesarios para que se reabra el comedor al que concurren 450 estudiantes que quieren terminar la escuela secundaria en un país donde menos del 50% de los estudiantes lo logra y el abandono llega a un 15,7%.

Escuela Mariano Ferreyra

El proyecto especial de Bachillerato para Jóvenes y Adultos es conocido como la Escuela Mariano Ferreyra, nombre que adoptó en homenaje al militante del Partido Obrero asesinado el 20 de octubre de 2010.

Van trabajadores de diversos rubros: empleados públicos, albañiles, comerciantes y personas desocupadas que quieren terminar la secundaria.

La Escuela Mariano Ferreyra tiene como director a Daniel García, junto a un plantel de aproximadamente 50 docentes, administrativos y preceptores, que se reparten 420 horas cátedra de secundaria y15 cargos de maestros especiales, el más bajo del escalafón. Recién a fines de mayo pasado fue aprobada la continuidad del proyecto por el Ministerio de Educación por lo que se demoró cuatro meses el cobro de los salarios.

La Escuela Mariano Ferreyra cuenta con dos ofertas educativas: la modalidad de tres años adaptada, con cursado de lunes a viernes, en turnos tarde, vespertino y nocturno; y la terminalidad con dos años, con cursado único de los sábados, en turno mañana y tarde. Ambas modalidades tienen una fuerte carga horaria en las cuatro áreas básicas del conocimiento: matemática y lengua dedican 10 horas semanales, ciencias sociales y ciencias naturales, unas siete.

De aquí ya egresaron 62 estudiantes en el 2011, cuando funcionaba como un anexo de la Escuela Nº 60; 330 en el 2012, la mayoría de ellos empleados municipales, de los cuales 20 hoy están cursando la carrera de Bromatología; y 219 estudiantes en el 2013.

Hay alumnos que van a clases no bien salen del trabajo, sin pasar por la casa, y sin una merienda o una comida muchos dejan la escuela.

El 70% de los estudiantes viene de probar otros sistemas de educación para adultos, como otros BLA y Plan Fines, donde desertaron porque ninguna propuesta se adaptada a los condicionamientos de su vida laboral y personal.

Un tercio de las personas que concurren a la Mariano Ferreyra son empleados estatales, ya sea del municipio o de la provincia. Un segundo grupo son empleados de comercio más o menos precarizados que tienen permiso para estudiar y retirarse un par de horas antes de su jornada, con la esperanza de obtener el título que llevaría a su blanqueo. El tercio restante son adolescentes y jóvenes adultos que dejaron los estudios por distintas situaciones y hoy son muy grandes para volver a la secundaria; que en general trabajan en la construcción o que precozmente tienen trabajo y familia que consumen su tiempo.

El proyecto tiene como idea que una vez que se terminaron los estudios secundarios, el derecho al estudio superior hay que ejercerlo. “Incentivamos a los estudiantes a tomar conciencia que pueden seguir la universidad o un terciario porque pensamos que fue algo que se ganaron y deben hacer uso de su derecho”, dice Daniel García, director de la institución.

La Mariano Ferreyra es una escuela donde los docentes son tan luchadores como sus estudiantes. “Asumimos un compromiso y sabemos que el sistema le falló a esta gente, pero apostamos a que son capaces de tener una opción y de tomarla”, dice Verónica, una de las profesoras de lengua.

